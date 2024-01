Milwaukee vire son coach Adrian Griffin ! Doc Rivers favori ?

On le savait sous pression, mais pas à ce point ! Adrian Griffin, le head coach des Milwaukee Bucks, arrivé l'été dernier pour succéder à Mike Budenholzer, a été démis de ses fonctions, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Les Bucks sont deuxièmes de la Conférence Est, nettement derrière les Boston Celtics, mais ça n'a visiblement pas donné suffisamment de crédit à Griffin, clairement en difficulté pour imposer ses idées depuis son arrivée. On se souvient également que la relation compliquée entre Adrian Griffin et Terry Stotts, démissionnaire avant même le début de la saison, avait interloqué, surtout au regard de la relation passée entre Stotts et Damian Lillard.

Le timing peut interroger et on attend de savoir si des éléments précis ont poussé le front office des Bucks à prendre cette décision à cet instant. Ce peut également être un accord passé avec un autre coach. Woj indique que plusieurs techniciens ont déjà été contactés par la direction de Milwaukee et qu'un favori se dégage même assez clairement : Doc Rivers.

Rivers, dont l'aventure avec les Sixers a pris fin au terme de la saison dernière, est consultant depuis la rentrée auprès d'ESPN. Il a visiblement conservé une popularité suffisante pour être considéré comme le meilleur candidat pour le job.

Milwaukee restait sur deux victoires de rang et sur 6 victoires en 10 matches. C'est Joe Prunty qui assurera l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau head coach.