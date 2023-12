Fin de saison pour Mitchell Robinson !

Les New York Knicks ont perdu l’un de leur titulaire avec la blessure de Mitchell Robinson. Ce dernier s’est fait mal à la cheville le 8 décembre dernier lors d’un duel avec les Boston Celtics. Son absence a d’abord été estimée à 8 à 10 semaines suite à son opération. Mais il devrait finalement manquer toute la saison, comme l’annonce Shams Charania.

La franchise de Manhattan a même demandé à la ligue une exception spéciale de 7,8 millions de dollars pour recruter dans les mois à venir. La requête ne peut être acceptée que si le joueur en question est indisponible jusqu’au 15 juin prochain. Les médecins vont donc évaluer Robinson avant que la NBA rende sa décision.

Dans tous les cas, ça laisse entendre que le joueur de 25 ans est sérieusement blessé et forfait pour de nombreux mois. Un crève-cœur pour celui qui commençait vraiment à prendre son rythme. Les statistiques de Mitchell Robinson ne sont pas beaucoup plus élevées que les saisons précédentes mais il jouait 29 minutes par match – record en carrière – pour plus de 6 points et 10 rebonds. Dont 5 offensifs chaque soir.

Isaiah Hartenstein a pris sa place dans le cinq majeur des Knicks et il est plutôt intéressant. New York s’en sort plutôt bien pour l’instant : l’équipe de Tom Thibodeau a gagné 4 des 6 matches disputés depuis la blessure de Robinson.

