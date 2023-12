Mitchell Robinson : l’histoire émouvante qui a fait de son coach de lycée son coloc’

La relation entre Mitchell Robinson et son ancien entraîneur de high school Butch Stockton est de celles qui réchauffent le cœur.

Les histoires de coaches qui sont plus que de simples coaches pour des joueurs qu’ils aident au-delà même du terrain, pour qui ils sont presque des deuxièmes pères sont belles, mais fréquentes. On entend en général moins souvent parler de ce que certains joueurs font pour leur mentor. C’est plus rare et c’est logique.

Et ce qu’a fait le joueur des New York Knicks ces dernières semaines pour son coach de lycée est extrêmement touchant. C’est ce dernier qui a raconté comment il est devenu le coloc de Mitchell Robinson :

« Ma femme est décédée en septembre », a expliqué Butch Stockton au micro de MSG Network pendant la diffusion de la victoire des Knicks sur les Pistons.

« Quand ma femme était à l’hôpital, Mitchell est venu chaque jour lui rendre visite. Il est devenu très proche de ma femme et moi. Et après les obsèques, Mitchell a dit à tout le monde qu’il allait m’emmener à New York avec lui.

Il a dit ‘Coach, il n’y a pas de raison que vous restiez là en Louisiane. Vous venez avec moi à New York, vous profitez et vous vous remettez car je sais à quel point vous aimiez votre femme. »

Wow.

Incredible story told by Mitchell Robsinon’s high school coach Butch Stockton.

Stockton explains his wife passed away in September and that Robinson visited her every day she was in the hospital.

At the funeral, Mitch said he’d invite Butch to live with him in NY.… pic.twitter.com/X58kVnl2iX

— Tommy Beer (@TommyBeer) December 1, 2023