DE NOTRE CORRESPONDANT À SAN ANTONIO – Avec leur 13e défaite consécutive, Victor Wembanyama et les Spurs égalent la deuxième plus longue série de défaites de l’histoire de la franchise.

Victor Wembanyama a mis plus d’une heure pour se présenter devant la presse ce jeudi, suite à la défaite des Spurs face aux Hawks (135-137). Incertain avant la rencontre en raison d’une gêne à la hanche droite, le Français a logiquement choisi de privilégier ses soins. Puis, son échange avec les journalistes a été écourté : l’avion n’attendait que lui pour s’envoler vers New Orleans, où il n’est pas sûr de jouer le back-to-back.

« Il se peut qu’il ne joue pas demain. Nous verrons comment sa hanche va après ce match », a expliqué son coach Gregg Popovich. « Je me sens bien », a rassuré Wembanyama, qui part avec l’intention de fouler le parquet sans en avoir la certitude. « Aussi bien qu’on peut l’espérer à ce stade de la saison. » San Antonio prend seulement des précautions avec sa hanche.

Gregg Popovich adopte une approche « protectrice » avec Victor Wembanyama, qui souffre d’une gêne à la hanche. Sa présence demain, face aux Pelicans, n’est pas garantie. pic.twitter.com/dP1XIOewWJ — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 1, 2023

Le rookie affirme que ce problème ne l’a pas perturbé pendant la rencontre. Cela ne l’a, en tout cas, pas empêché d’inscrire 21 points (9/16 aux tirs, dont 1/5 à trois points), 12 rebonds et 4 contres. Mais malgré sa belle prestation des deux côtés du terrain, son équipe s’est inclinée pour la 13e fois en autant de matches.

Jeremy Sochan et les Spurs sur la bonne voie

Les Spurs ont égalé la deuxième plus longue série de défaites de l’histoire de la franchise, remontant à 1988-89. Trois de plus, et ils atteindront le record de 16 défaites consécutives établi en 2022-2023. Ils continuent pourtant de montrer des signes de progrès.

Jeremy Sochan en est le meilleur exemple. Ses 33 points contre Atlanta constituent un nouveau record en carrière. Il a réalisé cette performance avec une efficacité remarquable (12/14 aux tirs, dont 3/3 à trois points), tout en ajoutant 8 rebonds et 6 passes décisives à sa ligne de stats.

« Je pense qu’il a peut-être réalisé son meilleur match », a estimé Gregg Popovich après la rencontre. « Il a pris beaucoup de bonnes décisions. Il a bien fait circuler le ballon. Ce n’est pas facile de défendre Trae Young. J’ai donc trouvé qu’il était merveilleux. »

Gregg Popovich à propos de la performance de Jeremy Sochan : « Je pense qu’il a peut-être réalisé son meilleur match. Il a pris beaucoup de bonnes décisions et a bien fait circuler le ballon. » pic.twitter.com/AJFlJmCdMh — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 1, 2023

Le joueur de 20 ans se fait doucement à son nouveau rôle de meneur. « C’est un processus. Mais au fil des jours, ça devient plus facile, je deviens meilleur », a-t-il assuré. Le résultat est encore loin d’être parfait. Ses 5 balles perdues, dont la dernière à trois secondes de la fin (passage en force) sur une tentative d’égalisation, en témoignent. Toutefois, l’évolution est évidente, individuellement comme collectivement.

Tae Young et les Hawks un cran au-dessus

Au total, quatre joueurs de San Antonio ont dépassé la barre des 20 points : Jeremy Sochan, Devin Vassell, Keldon Johnson et Victor Wembanyama. Les Spurs ont fait preuve d’une belle adresse, avec 18 tirs réussis sur 41 tentatives à l’extérieur. Leur jeu s’est révélé mieux structuré, mais la route reste longue. Les 21 ballons perdus en sont là aussi le signe, et leur incapacité à maintenir leur avance demeure un handicap majeur.

Pour venir à bout des Hawks, portés par un Trae Young exceptionnel, il aurait fallu une plus grande maîtrise. Le meneur de 1,85 m a marqué 45 points (record personnel de la saison) ce jeudi, dont 33 en seconde mi-temps. Il a distribué 14 passes en ne perdant que 2 ballons. Malgré son manque de précision à trois points (2/9), il a compensé par une solide adresse globale (15/29 aux tirs) et sa capacité à provoquer des fautes.

La dernière était déterminante. Young a absorbé le choc afin de provoquer un passage en force de Jeremy Sochan, anéantissant les espoirs de ses adversaires. « Je savais qu’il allait essayer d’atteindre le panier en transition, et j’étais le seul à être de retour en défense. Je me suis dit que je ne pouvais que faire faute sur lui ou essayer d’obtenir un passage en force », a raconté le leader d’Atlanta.

