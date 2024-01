MLK Day : les 11 matches au programme avec Wemby en prime time

Le MLK Day c'est aujourd'hui ! BeIN Sports et le NBA League Pass vous proposent tous les matches de la soirée et de la nuit, avec Victor Wembanyama à heure très abordable.

Comme chaque année, la NBA a prévu un joli programme pour le Martin Luther King's Day. Ce sont pas moins de 11 matches qui auront lieu dès 19 heures (heure française), sur les antennes de beIN Sports (qui retransmet tous les matches) ou sur le NBA League Pass.

Les voici, chronologiquement.

19h10 : HOUSTON @PHILADELPHIA

20h40 : NEW ORLEANS @DALLAS

21h10 : ORLANDO @NEW YORK

21h10 : DETROIT @WASHINGTON

21h40 : SAN ANTONIO @ATLANTA

00h10 : GOLDEN STATE @MEMPHIS

01h10 : CHICAGO @CLEVELAND

01h40 : MIAMI @BROOKLYN

01h40 : BOSTON @TORONTO

03h10 : INDIANA @UTAH

04h40 : OKLAHOMA CITY @L.A LAKERS

Les Spurs de Victor Wembanyama seront en action à 21h40 à Atlanta. Parmi les affiches les plus alléchantes de ce MLK Day, on peut noter le Dallas-New Orleans (20h40) et le Lakers-Thunder (4h40).

