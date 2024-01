Pat Riley a fait une grande annonce dimanche, en marge du match remporté par Miami à domicile contre Charlotte. Dwyane Wade aura droit à une statue devant la salle du Heat au printemps prochain, pour symboliser l'importance qu'il a eu pour la franchise floridienne. Cet hommage est amplement mérité.

DWYANE WADE WILL BE GETTING A STATUE NEXT SEASON pic.twitter.com/uVjxzrwRiR — ​ (@Demar305) January 15, 2024

Dwyane Wade est le joueur le plus emblématique de l'histoire du Miami Heat, tout simplement.

- Il y a été drafté en 2003, avec le 5e pick.

- A été le moteur du premier titre de l'histoire du Heat en 2006, en étant élu MVP des Finales à 24 ans.

- A eu l'humilité de prendre du recul pour permettre à LeBron James et Chris Bosh de prendre leurs marques à Miami, et a contribué aux deux titres et quatre Finales NBA des Tres Amigos.

- Il a disputé 948 matches de saison régulière et 171 de playoffs avec le Heat.

- A été 13 fois All-Star, 8 fois dans l'une des All-NBA Teams, 3 fois dans le deuxième meilleur cinq défensif et meilleur marqueur de la ligue (2009).

- Son numéro 3 a déjà été retiré par le Heat.

- Il a laissé derrière lui quelques actions mémorables avec le maillot de Miami sur les épaules. Notamment ce dunk, l'un des plus violents de l'ère moderne, sur Anderson Varejao.

- Son retour à Miami, après des parenthèses pas très épanouissantes à Chicago et Cleveland, nous a filé des frissons.

- Le "Number 3, Dwyaaaaaaaane-Waaaaaade" de Michael Baiamonte, le speaker du Miami Heat, est l'un des gimmicks les plus simples et iconiques de toute la NBA.

- Il a été un leader irréprochable sur le terrain et une personne inspirante et ouverte d'esprit en dehors, en témoignent ses combats contre les discriminations et les violences policières ou en faveur des droits LGBT.

- Il est adulé du côté de South Beach. Dans les travées de l'ex-American Airlines Arena, on parle encore de Wade County pour décrire Miami et sa salle.

- Il est entré au Hall of Fame l'année dernière et a clairement montré qu'il vibrait encore pour le Heat et ses fans.

