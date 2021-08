Monta Ellis, le rêve (un peu fou) d’un come-back en NBA

Monta Ellis n'a plus joué en NBA depuis 4 ans. Après une saison 2016-2017 à 78 matches avec les Indiana Pacers, l'arrière a disparu des radars. Mais à 35 ans, l'ancien joueur des Golden State Warriors a encore l'espoir de retrouver les parquets de cette Ligue.

A l'occasion d'un entretien accordé à Empire Sports Media, le natif du Mississippi a envoyé un message aux franchises : il espère simplement une chance de prouver qu'il peut encore apporter à un tel niveau.

"Je crois que j'ai encore des choses en réserve. Je peux encore jouer au moins 5 ans. Ce que je veux surtout, c'est d'avoir une opportunité et d'être testé. De cette manière, vous allez pouvoir prendre une décision me concernant.

Je veux donc juste une chance. Je ne demande pas un contrat de 5, 10 ou même 1 million de dollars. Tout ce que je demande, c'est de me donner une chance. C'est tout et laissez mon jeu parler de lui-même. Je veux juste une opportunité, un entraînement, et ce n'est pas la fin du monde, ça ne fera de mal à personne", a ainsi assuré Monta Ellis.