Montrezl Harrell et KCP en sont venus aux mains à la mi-temps…

Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope se connaissent bien. Les deux joueurs des Washington Wizards étaient déjà coéquipiers chez les Lakers la saison dernière. Même avant de jouer ensemble, Harrell et KCP se croisaient très fréquemment puisque le premier portait le maillot des Clippers. Ca ne les a pas empêché de partir en vrille cette nuit, à la mi-temps du match entre les Wizards et le Thunder.

Selon Shams Charania, une vive altercation a eu lieu entre eux à la fin du 2e quart-temps. Alors que les deux équipes regagnaient les vestiaires, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope ont commencé à échanger quelques amabilités. Harrell aurait ainsi reproché à KCP de ne pas lui avoir donné le ballon sur la dernière possession alors qu'il s'estimait en bonne position.

On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais Charania affirme que les deux partenaires ont tenté de s'envoyer des mandales et y seraient parvenus si leurs coéquipiers n'étaient pas intervenus après que les premiers coups n'aient pas atteint leur cible. Les esprits se sont ensuite apaisés.

Menés de trois points à la pause, les Wizards sont revenus dans de meilleures dispositions pour finalement s'imposer sur le fil, notamment grâce à un panier à 3 points à 30 secondes de la fin signé... Kentavious Caldwell-Pope.

Harrell et KCP sont arrivés ensemble à Washington avec leur compagnon Kyle Kuzma en provenance des Lakers, dans le trade qui a mené Russell Westbrook vers Los Angeles lors de la dernière intersaison. Washington pointe pour le moment au 9e rang dans la Conférence Est, à deux victoires du top 6, synonyme de qualification directe pour les playoffs sans avoir à passer par le play-in tournament.

KCP OFF THE GLASS FOR THE WIZARDS LEAD! pic.twitter.com/nnxo2spmJ0 — NBABet (@nbabet) January 12, 2022

