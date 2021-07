Montrezl Harrell encore en train de foutre la m**** aux Lakers

Montrezl Harrell n’a pas servi à grand-chose aux Los Angeles Lakers. Les champions en titre l’ont signé en espérant qu’il renforcerait le banc. Son impact a été quasiment nul en playoffs : à peine 9 minutes de temps de jeu pour moins de 6 points par match. Pas assez grand pour gêner Deandre Ayton, trop lent en défense, perdu sur les picks-and-roll, il a finalement été laissé sur la touche par Frank Vogel.

Mais pour Harrell, ces histoires de match-up, se sont des conneries. Et il tenait à le faire savoir en répondant à plusieurs fans sur Instagram. Pour lui, il s’agit d’une excuse de la part de son coach pour ne pas le faire jouer.

Trezz commenting on fans asking about his playing time…I feel like Vogel fucked up with his rotations all year and it hurt our chemistry. Smdh pic.twitter.com/9uRzPVks1N

