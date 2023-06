Monty Williams l’assume : les Pistons l’ont eu avec l’argent

Licencié par les Phoenix Suns après les Playoffs, Monty Williams a rapidement rebondi sur le banc des Detroit Pistons. Considéré comme l'un des meilleurs coaches de la NBA, le technicien de 51 ans a surpris son monde en acceptant ce poste à la tête d'une franchise en reconstruction.

Mais l'offre de la formation de Motor City était en réalité difficile à refuser : 78,5 millions de dollars sur 6 ans. Le plus gros deal de l'histoire de la Ligue pour un entraîneur. Officiellement présenté par les Pistons, Williams l'a d'ailleurs avoué : l'argent a joué un rôle majeur dans son choix.

"Pourquoi accepter ce poste ? La réponse rapide est bien évidemment Troy (Weaver le GM, ndlr), les joueurs et l'argent. C'est une chose dont les gens ne parlent pas ouvertement. Ils disent toujours que ce n'était pas une question d'argent.

Cela me fait toujours rire. Je pense que c'est un manque de respect. Quand quelqu'un est aussi généreux pour me payer autant d'argent. D'une part, il faut l'applaudir, et d'autre part, il faut en parler. J'aime ce challenge", a souligné Monty Williams face à la presse.

Un discours transparent et honnête de la part de Williams. Face aux médias, ce dernier a également expliqué qu'il avait initialement refusé ce poste en raison de la maladie de sa femme, diagnostiquée avec un cancer du sein pendant les Playoffs.

Mais avec un traitement rapide et la patience des Pistons, Monty Williams a finalement pu rejoindre l'équipe.

Monty Williams a été séduit par la vision des Pistons