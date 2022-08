Les prédictions d’ESPN pour le MVP 2023

Même si un bel Eurobasket sera disputé entre temps, on peut doucement commencer à se projeter sur la prochaine saison NBA. C'est ce qu'on fait les experts ESPN en donnant déjà leur pronostic pour le MVP. Et c'est donc à travers un vote impliquant tout un panel de journalistes que le média américain a décerné son favori : Giannis Antetokounmpo. Le joueur grec des Milwaukee Bucks arrive en tête avec 33% de premières places, devant Luka Doncic et Joel Embiid (arrivés à égalité) puis Stephen Curry. Nikola Jokic, double lauréat sortant, est septième.

Concernant le ROY, Paolo Banchero termine largement en tête des scrutins, loin devant Chet Holmgren. Jaden Ivey complète le podium. Un choix assez logique étant donné que la nouvelle star du Magic sera probablement la première option offensive de son équipe. Pour le trophée de COY, les journalistes ESPN ont misé sur Ime Udoka, qui devance Tyronn Lue et Erik Spoelstra.

Le Français Rudy Gobert est considéré comme le favori pour le DPOY. Ce serait la quatrième fois qu'il l'emporte si cette prédiction s'avérait exacte. Jordan Poole et Anthony Edwards sont eux donnés gagnants en tant que meilleur sixième homme et de joueur ayant le plus progressé.