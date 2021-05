MVP, ROY, DPOY : La NBA dévoile ses finalistes pour tous les trophées !

Pas de surprises. C’est notre réaction après avoir lu les noms des différents finalistes pour chaque trophée distribué par la NBA cette saison. La liste est désormais disponible puisque tous les journalistes ont déjà validé leurs votes. Avec trois joueurs encore en course pour chaque récompense. Pour le MVP, ce sont donc Nikola Jokic, Joel Embiid et Stephen Curry qui restent les trois prétendants. Ils constitueront donc le podium.

Le Serbe des Denver Nuggets devrait a priori finir premier. Ses performances cette saison font de lui le candidat quasiment unanime, même si le bilan collectif des Philadelphie Sixers joue en faveur du Camerounais. Enfin, le meneur américain des Golden State Warriors s’est fait une place dans les trois premiers en enchaînant les cartons en fin de saison.

Un autre européen pourrait très bien finir couronné : Rudy Gobert. Mais dans une autre catégorie, celle du meilleur défenseur. Déjà double-lauréat du DPOY, le Français est en concurrence avec Draymond Green et Ben Simmons.

Le Utah Jazz, premier de la ligue, est à l’honneur puisque Jordan Clarkson et Joe Ingles sont finalistes pour le trophée du meilleur sixième homme en compagnie de Derrick Rose. Leur coach, Quin Snyder, bataillera lui avec Monty Williams (Phoenix Suns) et Tom Thibodeau (New York Knicks) pour celui de COY.

La franchise de Manhattan est elle aussi bien représentée. En plus de Rose et Thibodeau, Julius Randle est le favori pour le MIP. Jerami Grant et Michael Porter Jr sont les deux autres prétendants. Enfin, pour le ROY, LaMelo Ball et Anthony Edwards restent les deux principaux candidats, accompagnés de Tyrese Haliburton.

Les trophées seront révélés au fur et à mesure des playoffs et non plus lors d’une cérémonie de fin de saison. L'équipe de Basketsession a elle aussi déjà décerné ses awards, à retrouver dans notre tout premier podcast !

Podcast BasketSession #1 – Nos NBA awards 2021