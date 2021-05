On décerne nos trophées de la saison NBA 2021 dans ce premier épisode du podcast de BasketSession. On attend les vôtres !

Nikola Jokic, Stephen Curry ou Thierry Normandie ? LaMelo Ball ou Anthony Edwards ? Pain au chocolat ou chocolatine ? L'équipe de BasketSession.com et REVERSE vous donne ses trophées individuels pour la saison NBA 2021. MVP, Rookie de l'année, meilleur défenseur, meilleur coach, meilleur sixième homme, plus grosse progression, mais aussi les plus grosses surprises ou déceptions, Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou font le point.

Vous pouvez retrouver la version vidéo sur notre chaîne Youtube ou écouter ça sur Soundcloud. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis !

La version audio sur Soundcloud