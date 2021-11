La saison NBA a démarré il y a un mois et le moment est venu de faire un point sur la MVP Race. Dans ce premier volume, on s'intéresse à des joueurs qui ne sont pas très loin du compte mais n'ont pas intégré notre top 5, puis à ceux qui ont démarré si fort que leur nom est plus que légitime à l'heure actuelle.

Mentions honorables

Paul George (Los Angeles Clippers)

En l'absence de Kawhi Leonard, la manière dont "PG" tient les rênes des Clippers est admirable. Le Californien est d'une constance remarquable des deux côtés du terrain et s'il n'est pas dans le top 5, ce n'est qu'une injuste considération de la tendance des derniers jours, où quelques candidats se sont montrés plus saignants.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Ce n'est pas parce que les Bucks ont du retard à l'allumage à cause des blessures et des restes de champagne dans leur organisme que le Greek Freak a renoncé à sortir des stats venues d'un autre monde. Malgré la 10e place de Milwaukee à l'Est, le double MVP tourne à 28 points, 11 rebonds et presque 6 passes de moyenne. Attendons un peu que les champions en titre remontent tranquillement dans le top 4 ou 5 à l'Est et on reparlera de la possibilité d'une troisième couronne pour Giannis.

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Les Grizzlies sont un peu irréguliers en ce début de saison, mais une chose ne change pas à chaque match ou presque : le niveau de jeu et la transformation en All-Star de Ja Morant. L'ancien meneur de Murray State propose un formidable cocktail de productivité et de spectacle, tout en faisant relativement souvent gagner son équipe. Morant tourne à 26 points, 7 passes et 6 rebonds en shootant à 50%. Il peut difficilement faire plus pour qualifier Memphis, cette fois directement, pour les playoffs.

Chris Paul et Devin Booker (Phoenix Suns)

Les Suns sont construits de telle manière qu'il leur est quasiment impossible d'avoir un MVP à la fin de la saison, même en trustant la deuxième place à l'Ouest et en gagnant 10 matches de suite comme c'est le cas en ce moment. Cela dit, ce n'est pas pour ça qu'il vaut nier le côté valuable et méritant du tandem Chris Paul-Devin Booker.

CP3 tourne à 14 points, 10 passes et plus de 2 interceptions de moyenne en étant un véritable assassin dans le 4e quart-temps de la plupart des rencontres depuis le début de la saison NBA. Booker marque lui un poil moins que la saison dernière, mais il distribue bien mieux le jeu et reste très important pour changer la dynamique des matches en fonction de son bon vouloir.