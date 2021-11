La lutte pour le titre de Rookie of the Year 2022 est joliment lancée. Après un mois de NBA, voici notre état des lieux.

La saison NBA a démarré il y a un mois et on peut d'ores et déjà dire que la course au titre de Rookie of the Year est l'une des plus intéressantes depuis quelques années. Après une petite quinzaine de matches, on sent déjà que cette cuvée 2021 regorge de bons joueurs et de possibles très, très bons joueurs, pour ne pas dire plus.

Tous les mois, nous ferons dont un point sur la Rookie Race, un sujet que l'on a abordé dans le dernier épisode du Podcast BasketSession/Reverse cette semaine.

La course au Rookie of the Year, Dallas et les cancres de la NBA

Mentions honorables

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Le n°1 de la Draft 2021 est sur la pente ascendante après avoir été blessé en début de saison. La répétition des matches lui fait du bien malgré les difficultés des Pistons et on commence à entrevoir son volume de jeu et sa capacité à être le leader d'une attaque. A coup à peu près sûr, on devrait le retrouver dans le top 5 le mois prochain.

Jalen Green (Houston Rockets)

Comme on dit, il y a joueur. Green est très élégant à voir jouer, même s'il a les défauts de son âge et de sa génération à vouloir prendre et mettre des shoots très compliqués. La raison principale de son absence du top 5, là aussi sans doute provisoire, c'est évidemment son adresse, puisque le n°2 de la Draft 2021 shoote à 36.5% en global et 27.9% à 3 points. La cohabitation avec Kevin Porter Jr n'est pas ultra fluide pour le moment. A voir s'il parviendra à se montrer plus efficace au cours d'une saison qui s'annonce un peu comme un calvaire pour les Rockets.

Davion Mitchell (Sacramento Kings)

Mitchell a des minutes et un rôle déjà intéressant chez les Kings. Peut-être cela serait-il mieux mis en avant si l'équipe tournait mieux. En attendant, la plupart des arrières sur lesquels le rookie de Sacramento défend cette saison passent tout sauf de bonnes soirées. En augmentant un peu sa production offensive (9 points par match à 39%), sa candidature pour une All-Rookie 1st team sera plus crédible.

Alperen Sengun (Houston Rockets)

On vous a parlé des magnifiques entrées du jeune Turc en long et en large dans un article cette semaine. Même si Stephen Silas nous contrarie un peu en lui offrant parfois des miettes, on n'a pas changé d'avis sur le garçon. Sengun a des mains en or et un vrai QI basket qui en feront un excellent joueur sous peu, dès qu'il aura un temps de jeu à la hauteur de son talent.

Bones Hyland (Denver Nuggets)

Avec l'absence de Jamal Murray, Denver a besoin d'arrière capables de scorer. "Bones" Hyland a mis un peu de temps, mais le voilà sur une bonne lancée offensive, avec des matches autour ou au-dessus des 10 points, avec un style spectaculaire et fluide dont on sait qu'il plait par exemple beaucoup à Jamal Crawford.