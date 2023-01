Myles Turner, les Clippers rôdent sérieusement…

Encore et toujours la même question : Myles Turner va-t-il finir par quitter les Indiana Pacers ? Mentionné dans les rumeurs depuis plusieurs mois (plusieurs années), l'intérieur n'a toujours pas bougé. Avec ses bonnes performances et les résultats intéressants de la franchise, une prolongation a même fait l'objet de discussions.

Mais en fin de contrat au terme de la saison, le joueur de 26 ans a repoussé la proposition de ses dirigeants. Probablement avec l'objectif d'obtenir un chèque plus important dans quelques mois. Sans un accord, son trade avant la deadline de février semble très probable.

Et dans cette idée, le journaliste de Yahoo Sports Jake Fischer révèle ainsi des récents intérêts des New York Knicks et des Toronto Raptors. Mais sur ce dossier, une formation reste à suivre avec une grande attention : les Los Angeles Clippers.

Récemment, les Californiens ont déjà été présentés comme actifs pour Turner. Et très clairement, pour passer un cap dans la perspective des Playoffs, les Clippers ont l'envie de frapper un gros coup. Si la porte s'ouvre pour le pivot, ils seront prêts à foncer pour le bon prix.

Mais attention, d'autres prétendants aux Playoffs NBA sont très certainement attentifs à l'évolution de cette situation. On peut penser aux Los Angeles Lakers ou même les Golden State Warriors. Myles Turner peut incarner un cas clé de cette deadline.

