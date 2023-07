Nadir Hifi et la Fusion dominent le Quai 54 2023

Le Quai 54, qui fêtait ses 20 ans ce weekend, a vu La Fusion et la pépite Nadir Hifi s'imposer sans grande surprise.

Le Quai 54 fêtait ses 20 ans ce weekend dans l'enceinte de Roland Garros. L'équipe historique de La Fusion était venue armée jusqu'aux dents et n'a pas déçu en s'imposant très largement (70-41) en finale de l'événement contre Elite Congo. Comme l'année dernière, c'est Nadir Hifi, le futur meneur du Paris Basket, qui a décroché le titre de MVP de la finale grâce à une prestation qui a tourné au show. Le désormais ex-joueur du Portel, 20 ans, a régalé le public. A ses côtés, l'équipe coachée par Sacha Giffa et Steed Tchicamboud avait fière allure, avec les deux Mondialistes Guerschon Yabusele et Sylvain Francisco, l'éléctrisant Juhann Begarin, mais aussi Kévin Séraphin ou David Michineau.

Nadir Hifi élu MVP de la finale du Quai 54 👑🥇 pic.twitter.com/AvMyClpTlg — Paris BBall On Air (@ParisB_OnAir) July 2, 2023

Chez les filles, l'équipe du PB18 a créé la surprise en s'imposant en finale face aux Concrete Lions, une équipe néerlandaise composée de plusieurs internationales.

La veille, le bondissant Tyler Currie avait remporté le concours de dunks du Quai 54, notamment sous les yeux des trois joueurs NBA présents pour l'occasion, Luka Doncic, Jayson Tatum et Zion Williamson, et de la star de l'équipe de France Gabby Williams.

El estadounidense Tyler Currie (1'80) ha ganado el concurso de mates de #Quai54 por segundo año consecutivo y lo ha hecho entre otras cosas por medir 1'80 y saltar por encima de un 2'29. Alucinante. ✈️@relevo pic.twitter.com/skYI3YcHf8 — Andrea Robles (@AndreaRoblesR) July 1, 2023

Crédit Photo : F. Blaise

