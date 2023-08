Nando De Colo expulsé : « Le tournant du match » pour Vincent Collet

Que ce soient Rémi Reverchon et Jacques Monclar aux commentaires de BeIN Sports, nous devant notre écran ou même tout simplement les joueurs dans la salle, personne n’a compris. Personne n’a compris pourquoi Nando De Colo s’est vu sanctionner d’une disqualifiante suite à une faute technique alors même que son adversaire lui faisait une clé de bras, poussant le meneur français à monter en tension. Expulsé, il a rejoint le vestiaire alors que l’équipe de France menait 75 à 66 avec un peu moins de 7 minutes au chronomètre.

« Clairement, c'est le tournant du match. C'est sûr. Pour le coup, c'était quand même le moment où on commençait à mettre un peu la main sur le match. Au-delà des points qu'ils ont marqués en direct sur cette faute antisportive, c'est surtout sur la suite, la gestion... » regrettait Vincent Collet dans L'Equipe. En effet, les Bleus se sont retrouvés privés de leur meilleur (et unique ?) playmaker pour gérer les minutes les plus importantes (déjà) de la compétition. Très fâcheux. Et c’est à ce moment-là qu’ils ont craqué, en laissant la Lettonie revenir puis finalement repasser devant.

« Ils ont aussi eu des coups de sifflet de l'espace d'un arbitre qui est nul à chier. Je ne sais même pas pourquoi les arbitres sont là, honnêtement. L'antisportive est déjà incroyable, ma faute à la fin... Enfin bref, ce n'est pas pour ça qu'on perd. Quoi qu'il arrive, la Lettonie mérite sa place, ils ont mieux joué que nous », notait Rudy Gobert. Les officiels lui ont sifflé une faute très discutable sur un rebond offensif, faute qui a amené aux deux lancers qui ont donné l’avantage aux Baltes à 37 secondes de la fin.

Mais Gobert et Evan Fournier ont souligné à juste titre que l’arbitrage ne pouvait pas justifier cet échec retentissant.

