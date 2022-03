Nando De Colo renonce à l’Euro 2022, que feront les autres cadres ?

A l'Euro 2022, les Bleus devront faire sans leur joueur le plus capé et l'un de leurs patrons : Nando De Colo a besoin de souffler.

Pour la première fois de sa brillante carrière en équipe de France, Nando De Colo a décidé de ne pas participer à une compétition internationale. L'arrière des Bleus, 185 sélections au compteur, a annoncé à L'Equipe qu'il ne serait pas de la partie pour l'Euro 2022 (du au 1er au 18 septembre), qui se tiendra sur quatre pays, l'Italie, l'Allemagne, la Géorgie et la République tchèque.

Il ne s'agit pas d'une retraite internationale pour la star du Fenerbahçe, mais simplement du souhait de passer du temps en famille et de recharger les batteries avant l'enchaînement Mondial 2023 (en Indonésie, au Japon et aux Philippines) - Jeux Olympiques 2024 (à Paris).

"Ils ont compris la situation, ils savent que j'ai toujours répondu présent. En Europe, on enchaîne les saisons, on n'a pas de repos après les compétitions internationales. L'été dernier, ce fut un été incroyable avec la médaille au bout, mais tu passes deux mois sans ta famille et j'en ai besoin aujourd'hui", a expliqué Nando De Colo au quotidien.

On va désormais guetter la décision des autres cadres de l'équipe de France, notamment Nicolas Batum et Rudy Gobert, pour avoir une idée plus précise du visage qu'auront les Bleus sur les échéances de 2022, entre les qualifications pour le Mondial et cet Euro 2022.

En sélection, Nando De Colo a remporté l'Euro 2013, décroché le bronze mondial (2019) et l'argent olympique (2021).

Nando De Colo fait l'impasse sur l'Euro 2022 avec les Bleus https://t.co/yqPM47UiuO via @lequipe — Arnaud Lecomte (@ArnoLecomte) March 22, 2022

Nando De Colo est un génie, cette passe doit entrer au Louvre