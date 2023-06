Naz Reid prolongé, les Timberwolves font une bonne affaire

La Free Agency ouvre ses portes d’ici quelques jours mais les Minnesota Timberwolves sont déjà passés à l’action. Ils ont prolongé dès maintenant leur pivot Naz Reid, en anticipant le fait qu’il serait convoité sur le marché. Les deux parties ont donc trouvé un accord autour d’un nouveau contrat sur trois ans, avec 42 millions à la clé pour le joueur de 24 ans. La dernière saisons est en option et il pourra donc se retrouver libre de signer où bon lui semble dès 2025.

Le deal est plutôt bon dans le sens où Reid aurait sans doute pu prétendre à un salaire plus élevé en rejoignant une autre équipe. Il sort d’une saison intéressante, bouclée avec 11,5 points et 4,9 rebonds en seulement 18 minutes de temps de jeu. Seuls Joel Embiid le devançait au nombre de points par minute après le All-Star Game (242 points en 312 minutes pour le joueur des Timberwolves). Une blessure a fini par ralentir sa progression mais il a été le pivot le plus productif de son équipe à de nombreux moments.

Justement, la franchise de Minneapolis en a trois, dont deux All-Stars avec Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns. Les trois joueurs figurent parmi les quatre plus gros salaires de l’effectif pour la saison prochaine et ils pèsent environ 91 millions dans le Cap. Ça fait une certaine somme mais ça ne veut pas dire pour autant que les dirigeants comptent se séparer de l’un des trois.

La signature de Naz Reid représente même une assurance en cas de blessure de l’une des deux stars. Son contrat est abordable et les Timberwolves pourront toujours l’échanger si jamais l’association entre Gobert et Towns venait à fonctionner. Dans le cas contraire, ils auront un autre intérieur sous la main prêt à gagner en responsabilités après un éventuel transfert du Français ou du Dominicain.

