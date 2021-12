NBA 98-99, l’histoire folle d’une saison historique : Un livre à ne pas manquer pour les fans de basket

On a eu la chance de pouvoir lire le premier bouquin d'Anthony Saliou, "NBA 98/99, l'histoire folle d'une saison historique" et on tenait à en parler.

Impossible d’oublier mon premier contact avec la NBA. Noël 1999, vingt-deux ans en arrière. Mais je m’en souviens comme si c’était hier. Mondial Basket venait de sortir son guide de la saison 99-00. Et je le dévorais page par page. J’étais un gamin du foot, Coupe du Monde 98 oblige. Le magazine m’a plongé dans un tout autre sport. Une toute autre passion. Les journalistes de Mondial présentaient la saison à venir mais tout en évoquant tout ce qui s’était passé lors de la précédente. Toutes les équipes. Tous les joueurs. Toutes les statistiques.

Encore une fois, je dévorais. Cette saison marque vraiment un point de départ pour moi. Alors que je n’en avais pas vu une seule minute à l’époque. Depuis, j’ai rarement eu l’occasion de me replonger sur cette saison – à l’exception de quelques matches (bien moyens) de playoffs des Spurs de Tim Duncan et des Rockets du trio Barkley-Olajuwon-Pippen. Jusqu’à ce que je déguste, de la même manière que mon Mondial de l’époque, le livre d’Anthony Saliou : NBA 98/99, l’histoire folle d’une saison historique, paru aux éditions Amphora.

Les Rockets de Pippen, Barkley et Olajuwon, l’un des pires gâchis de l’Histoire

Alors attention, là ce n’est pas un magazine. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. L’auteur, qui signe là son premier bouquin en solo après avoir bossé avec Julien Müller sur Top-50 : Les légendes de la NBA, nous immisce complètement dans l’atmosphère de l’époque. Et on revit au travers des pages l’intégralité d’un exercice important de l’Histoire de la ligue.

On ne va pas se mentir, le niveau de jeu n’était pas extraordinaire. Pour vous donner une idée du style, Allen Iverson, le meilleur marqueur cette année-là, tournait à 26,8 points par match. Il n’aurait même pas terminé dans le top-10 au scoring en 2021. Normal, question d’époque. Ça jouait plus lentement, plus physique. Mais, surtout, après des mois de grève, il y avait un paquet de mecs rouillés.

Et pourtant, la saison 98/99 reste vraiment spéciale. Anthony Saliou l’illustre dans son livre. Il revient sur le Lockout qui a privé les amateurs de balle orange de plusieurs mois de basket, entraînant au passage la deuxième retraite de Michael Jordan. C’est d’ailleurs ce relais entre deux générations qui donne encore plus de charme à cette campagne raccourcie à 50 matches. Jojo n’est plus là mais Vince Carter débarque. Kobe Bryant et Iverson montent en puissance. Tim Duncan et les Spurs gagnent leur premier titre. Avec même les dernières finales jouées par les Knicks !

Autant d’éléments marquants qui sont détaillés avec précision sous un format unique pour un livre de basket : l’auteur s’est penché sur chaque équipe, puis chaque match de chaque série de playoffs. Jusqu'au bout. Une immersion totale. C’est truffé d’anecdotes, de quotes, de perfs. Et on sent la connaissance du jeu du bonhomme. Sa passion aussi. En même temps il fallait être passionné pour abattre un travail de recherche aussi dingue avec tout de même 117 matches matés pour l’occasion !

Anthony Saliou conclut en partie son livre en rappelant que c’est important de connaître l’Histoire de son sport. Et on ne peut que lui donner raison. C’est ce qui fait de NBA 98/99, l’histoire folle d’une saison historique un objet très précieux et recommandé pour tous les amateurs de basket.

Retrouvez Anthony Saliou sur Twitter, histoire de débattre avec lui de basket, d'Histoire ou du niveau des Knicks : ICI.