On connaît deux des affiches du NBA Christmas Day. Le Garden va pouvoir huer Trae Young et les superteams de Brooklyn et L.A. s'affronter.

Le calendrier de la saison 2021-2022 en NBA n'a pas encore été dévoilé, mais la ligue a déjà statué sur quelques affiches du toujours très attendu Christmas Day. Le 25 décembre est toujours synonyme de matches pas trop tardifs pour les fans européens - donc nous - et très souvent d'affiches alléchantes. Pour les deux premières qu'Adrian Wojnarowski d'ESPN vient de révéler, ce sera assurément le cas.

Woj, qui révélera l'intégralité du programme dans la soirée via l'émission The Jump sur ESPN, assure que l'on verra tout d'abord les retrouvailles de Trae Young avec les fans du Madison Square Garden. Lors de l'affiche du 1er tour à l'Est entre les New York Knicks et les Atlanta Hawks, Young avait enfilé son costume de Reggie Miller et dynamité l'adversaire tout en provoquant magnifiquement le public. Il y aura encore une ambiance bouillante dans l'enceinte de Penn Station, c'est une certitude !

Lakers-Nets, des Finales NBA avant l'heure ?

Un peu plus tard, pour ce qui ressemble fort à une finale rêvée pour beaucoup, les Brooklyn Nets seront en action au Staples Center pour défier les Los Angeles Lakers. Ce sera un clash entre superteams. Si vous avez vécu dans une grotte ces derniers mois, Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden portent le maillot de Brooklyn, alors que LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook et Carmelo Anthony défendent les couleurs de Los Angeles.

On actualisera évidemment cette news dès que le programme complet du Christmas Day sera connu.

Trae Young clôture le show par une révérence, Reggie Miller a un héritier