Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Clippers : 91-97

Lakers @ Pistons : 121-116

Knicks @ Bulls : 103-109

Nuggets @ Suns : 97-126

Raptors @ Warriors : 104-119

Sans Doncic, les Mavs plient encore

- Menés à la mi-temps, les Clippers ont passé la seconde dans le 3e quart-temps pour prendre le dessus sur les Mavs. Privés de Luka Doncic pour le troisième match de suite (trois défaites...), les joueurs de Jason Kidd ont plié devant les efforts de Paul George (29 points) et Reggie Jackson (23 pts), pendant que Kristaps Porzingis (25 pts, 8 rbds) était à nouveau productif.

Peu avant la rencontre, Nicolas Batum a été placé en protocole Covid et n'a pas disputé ce match. Qu'il soit cas contact ou contaminé, on souhaite bon courage au capitaine des Bleus, à l'isolement pendant 10 jours.

LeBron éjecté, AD en patron

- On est déjà revenu sur l'incident entre LeBron James et Isaiah Stewart un peu plus tôt dans la matinée, avec un Stewart en sang, incontrôlable, déterminé à se battre avec le "King", expulsé pour un coup de coude. On vous le remet ici quand même au cas où.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI — SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021

Il s'agit de la deuxième expulsion directe de LeBron James sur l'ensemble de sa carrière en NBA.

Sur le terrain, cette scène un peu surréaliste a paradoxalement été bénéfique pour les Lakers. L.A. était mené de 15 points après trois quart-temps assez alarmants. Emmenés par Anthony Davis, auteur d'un match assez titanesque (30 points, 10 rebonds, 6 passes, 5 contres, 4 interceptions), les Californiens se sont réveillés pour passer un 37-17 aux Pistons dans le dernier quart-temps.

Anthony Davis a été clutch en contrant deux fois Cade Cunningham dans le money time, avant de marquer un panier facile pour plier l'affaire.

AD BLOCKS CADE TWICE THEN HITS THE CLUTCH LAYUP 🤯 pic.twitter.com/VgkmLDfrk2 — SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021

Malgré la déception et une adresse chancelante, Cade Cunningham est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des Pistons à réaliser un triple-double en NBA : 13 points, 12 rebonds, 10 passes, à 6/21, dans une rencontre dont Killian Hayes était absent.

LeBron expulsé, Isaiah Stewart veut se battre avec lui !

Les Knicks rechutent

- Il a manqué un quart-temps aux Knicks pour réussir un joli coup à Chicago. Avec un cinq encore décevant (à l'exception de Julius Randle, 34 pts), mais des remplaçants très tranchants, les joueurs de Tom Thibodeau se sont inclinés à cause d'un quatrième QT mieux maîtrisé par les Bulls de DeMar DeRozan (31 pts), Zach LaVine (21 pts) et... Coby White. Ce dernier a inscrit 10 de ses 14 points dans l'ultime période, pour fêter sa première apparition à domicile de la saison.

Evan Fournier a joué 23 minutes pour 3 points à 1/7.

- On a très vite compris que Denver allait passer une sale soirée à Phoenix. Privés de Nikola Jokic, les Nuggets ont pris 48 points dans le seul premier quart-temps face à des Suns bien contents de ne pas avoir à forcer leur talent pour décrocher une 12e victoire consécutive.

Cam Johnson (22 points) a battu son record de points en carrière et Monty Williams a rapidement pu mettre ses cadres au repos. Une bonne soirée pour les finalistes NBA 2021.

Même avec un petit Curry, les Warriors sont chauds

- Stephen Curry était de retour pour affronter les Raptors, mais ce sont encore Jordan Poole et Andrew Wiggins qui ont été les patrons offensifs des Warriors cette nuit. Alors que Curry était un peu à l'envers avec son shoot (2/10 pour 12 pts, mais 8 passes), les deux compères ont remis le couvert comme au dernier match.

Poole a claqué 33 points, Wiggins 32 et les Warriors ont pu l'emporter sans grand mal et conserver la tête du classement général.