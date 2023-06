Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Nuggets : 93-104

Denver Nuggets 1-0 Miami Heat

Denver a été à la hauteur de l’enjeu, ce vendredi. Au terme d’une véritable démonstration collective, les Nuggets ont perpétué leur invincibilité à la Ball Arena depuis le début des playoffs (9-0) en dominant le Heat (104-93).

Comme à son habitude, Nikola Jokic n’a rien forcé. Auteur d’un triple-double à 27 points (8/12 aux tirs), 10 rebonds et 14 passes, pour seulement 2 ballons perdus, il a fait preuve d’une maîtrise exceptionnelle. Le leader a été accompagné par quatre autres joueurs au-dessus de la barre des 10 points : Jamal Murray (26), Aaron Gordon (16), Michael Porter Jr (14) et Bruce Brown (10).

Mais la victoire de Denver est surtout défensive — ce qui est un peu plus inhabituel. En s’appuyant sur ses qualités athlétiques et sa taille, Gordon a pesé de tout son poids sur la rencontre. Michael Porter Jr, auteur de 2 contres dans le premier quart-temps, a également été exemplaire de son côté du terrain. Limitée à trois points (12/36), contraints de multiplier les tirs à mi-distance sans grand succès (12/37), Miami a autant souffert de la défense adverse que de sa propre maladresse.

Une brèche dans la défense intérieure des Nuggets, qui avaient réussi à bloquer l’accès au cercle jusqu’ici, a permis à Bam Adebayo (26 points, 13 rebonds, 5 passes) et ses coéquipiers de lancer un run de 11-0 au début du quatrième quart-temps. Un temps perturbé par la zone instaurée par Erik Spoelstra, les locaux se sont rapidement ressaisis, Jokic prenant notamment ses responsabilités.

Michael Malone refuse de sous-estimer le Heat

- Le Heat n’a tiré que 2 lancers francs ce vendredi, un nouveau record. Aucune équipe n’en avait tiré aussi peu dans l’histoire des Playoffs. Depuis la création de la franchise en 1967, jamais les Nuggets n’avaient concédé si peu de lancers lors d’un match, ce dont ils se sont félicités après la rencontre.

- C’est la première fois depuis le début de la postseason que Miami ne remporte pas le premier match de la série. Denver — qui n’a pas non plus perdu de Game 1 sur cette campagne — a pris le contrôle, un petit pas vers le premier titre de son histoire.

"Have we lost Game 1?" "No." "Oh. ... Think we're doing a good job." —Jamal Murray on being 9-0 at home these playoffs 😂 pic.twitter.com/LzQ4StF98a — ESPN (@espn) June 2, 2023

- Nikola Jokic continue sa collection statistique. Il est devenu le second joueur de l’histoire à réaliser un triple-double lors de son premier match en Finales NBA, selon ESPN. Il rejoint Jason Kidd dans ce club très fermé.

- Jimmy Butler n’a inscrit que 13 points à 6/14 aux tirs, agrémentés de 7 passes et 7 rebonds. Moins agressif que dans ses grands soirs, l’ailier n’a pas particulièrement brillé alors que son équipe aurait bien eu besoin d’un héros. Il a laissé le champ libre à Bam Adebayo, très solide sur la rencontre.

- 2/23 : Caleb Martin, le « vrai MVP des Finales de la Conférence Est », Max Strus et Duncan Robinson n’ont réussi que 2 tirs sur leurs 23 tentatives. Si Strus est celui qui en a pris le plus (10) au sein de ce trio, il est également le seul qui n’en a pas réussi un seul. Au contraire, Haywood Highsmith, parmi les belles surprises de ces playoffs, a encore signé une performance de haut vol avec 18 points à 7/10 aux tirs. On l’a notamment vu en pick and roll avec Cody Zeller, une image à laquelle on ne s’attendait pas vraiment en Finales, d’autant plus que cette stratégie s’est avérée payante.

Denver-Miami, des Finales NBA pour les puristes !