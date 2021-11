Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Cavs : 104-89

Wizards @ Heat : 97-112

Clippers @ Grizzlies : 98-120

Spurs @ Wolves : 90-115

Sixers @ Nuggets : 103-89

Raptors @ Jazz : 103-119

- Il a fallu attendre le 4e quart-temps et le coup de chaud de Stephen Curry pour que les Warriors réussissent à se défaire des Cavs. Décimés, les joueurs de JB Bickerstaff menaient pourtant de 13 points à l'entame de l'ultime période. C'est le moment choisi par Curry pour enchaîner les points (20 de ses 40 du soir) et pour la défense de Golden State de fermer les écoutilles.

Les Warriors ont passé un 17-0, puis un 36-8 sur ce 4e quart-temps, en filant la balle à leur superstar pour lui donner les munitions pour renverser la situation. Un peu incertain à cause d'une douleur à la hance, le "Baby-Faced Assassin" n'a rien laissé paraître dans ce 4e quart-temps où, à nouveau, le cercle semblait plus large pour lui que pour n'importe quel mortel.

Steph CATCHES FIRE in the 4th quarter. 🔥 20 points (40 in the game)

🔥 4 threes (9 in the game)

🔥 36-8 @warriors closing run pic.twitter.com/wA6roNXwQr — NBA (@NBA) November 19, 2021

Draymond Green a contribué à ce comeback, par défense, évidemment, mais aussi en distribuant 14 passes décisives. Darius Garland a été l'artisan principal des trois très bons premiers quart-temps des Cavs avec 25 points au compteur.

- Si les Warriors carburent à l'Ouest, Miami en fait de même de l'autre côté et s'est emparé de la première place cette nuit. Les Floridiens l'ont ravie aux Wizards en les dominant assez nettement, grâce notamment au nouveau très bon match de Jimmy Butler.

En sortie de triple-double, l'arrière du Heat a claqué 32 points à 11/19, avec le concours de Bam Adebayo (20 pts), de retour de blessure. Washington a perdu son deuxième match de suite depuis que Bradley Beal (30 pts) est revenu de son absence pour deuil familial.

Joel Ayayi est entré en jeu pour une petite minute de jeu pour les Wizards, enregistrant sa troisième apparition en NBA.

🔥 @JimmyButler leads the @MiamiHEAT to 4 in a row and to 1st place in the Eastern Conference! 32 points

11-19 shooting

4 steals pic.twitter.com/1pfAp1tkej — NBA (@NBA) November 19, 2021

- Les Grizzlies reprennent du poil de la bête après une passe un peu compliquée. Memphis a enchaîné une deuxième victoire en s'imposant à domicile contre les Clippers. Ja Morant (28 points) s'est comporté en patron dans le 3e quart-temps (17 pts) lorsque son équipe a eu besoin qu'il prenne les choses en main.

Le meneur du Tennessee a été aidé par Dillon Brooks et Jaren Jackson Jr (18 pts tous les deux), mais aussi Brandon Clarke, dont les quatre paniers de suite en début de 4e quart-temps.

Les Clippers ont dû se passer de Nicolas Batum, laissé au repos pour soigner son talon. Killian Tillie a lui eu droit à 2 minutes de jeu pour se dégourdir les jambes.

- Les Spurs continuent leur dégringolade. San Antonio a subi une 4e défaite consécutive en chutant sur le parquet de Minnesota. Les Wolves, critiqués pour leur défense laxiste par leur coach Chris Finch lors des derniers matches, ont limité les Texans à 90 points et trouvé le moyen d'alimenter Karl-Anthony Towns (25 pts, 12 rbds, 5 pds).

- La mauvaise série des Sixers, battus cinq fois de suite ces derniers jours, a pris fin avant même le retour de Joel Embiid. Malgré le gros match de Nikola Jokic (30 pts, 10 rbds, 7 pds), les Nuggets ont permis à Philadelphie de se relancer grâce à une performance collective solide, mais aussi à Tyrese Maxey (22 pts), Seth Curry (20 pts) et l'étonnant Charles Bassey (12 pts, 7 rbds, 3 ctres).

Michael Malone n'a que peu goûté la prestation de son équipe et a été expulsé dans le 3 quart-temps pour un coup de sang et une intrusion sur le terrain.

- Si la victoire du Jazz à domicile contre Toronto était attendue, la qualité de la première apparition de Rudy Gay cette saison avec Utah l'était nettement moins. De retour d'une opération au tendon d'Achille et absent lors des 14 premiers matches, l'ailier vétéran a eu un impact important lors de ses 18 minutes passées sur le terrain.

Gay a inscrit 20 points avec 5 paniers à 3 points et contribué à créer l'écart dans le 3e quart-temps. Rudy Gobert n'a pas manqué le moindre panier (14 points à 7/7, avec 11 rebonds) et Donovan Mitchell a ajouté 20 points à l'addition.

La défense d'Utah a survécu au gros match de Gary Trent Jr (31 pts) et aux assauts de Fred VanVleet (24 pts).