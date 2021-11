Stephen Curry, Tucker : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Pfffff. Par où commencer. Quel joueur. Stephen Curry est vraiment issu d’un autre univers. On n’a jamais vu un type comme lui. Et pourtant, il reproduit tellement souvent les dingueries dont lui seul a le secret qu’elles en deviennent presque banales. Normales. Ah, tiens Curry a mis 9 paniers à trois-points ? Ouais, classique.

Ses tirs et surtout son adresse défient toute logique. C’est juste un putain d’extraterrestre. Hier, le double-MVP – bien parti pour chercher un troisième trophée – a claqué 40 points en tirant un seul lancer-franc. Pas besoin, il suffit de dégainer à 9 mètres du panier.

After 9 more triples tonight, check out the best of @StephenCurry30's 85 threes so far this season...the MOST in @NBAHistory through 15 games! pic.twitter.com/byx0qNHhfq

— NBA (@NBA) November 19, 2021