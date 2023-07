NBA Cup : Groupes, règles, trophées… toutes les infos sur le nouveau tournoi

Il n’y aura plus qu’un seul trophée à gagner chaque année en NBA. En effet, après des années de discussion, la ligue va finalement lancer son tournoi de mi-saison inspiré des coupes nationales du football européen. Déjà prévue pour l’exercice 2023-2024, la NBA Cup a été présentée par le commissionnaire Adam Silver à Las Vegas ce weekend.

« C’est un concept discuté depuis quinze ans dans les bureaux de la ligue. Les nouveautés prennent du temps à s’ancrer comme des traditions. Mais on voit des innovations dans tous les sports et l’heure était venue pour ce tournoi de mi-saison », confie le patron.

Cette nouvelle compétition aura lieu pendant la saison régulière avec des matchs inscrits dans le calendrier – et qui compteront donc aussi parmi les 82 joués par chaque équipe – sur les mois de novembre et décembre. La NBA a distribué les 30 franchises au sein de 6 groupes, 3 par Conférence, en mélangeant les différentes divisions. Les formations ont été tirées au sort un peu à la manière d’une Coupe du Monde en respectant différents chapeaux. Par exemple, les équipes qui ont terminé entre la première et la troisième place de leur Conférence l’an dernier se trouvaient toutes têtes de série.

Les groupes pour le tournoi de mi-saison

Groupe 1: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons

Groupe 2: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets

Groupe 3: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic

Groupe 4: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers

Groupe 5: Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets

Groupe 6: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs

Chaque équipe jouera une fois contre chacun des adversaires de sa poule au cours du mois de novembre. Afin d’assurer une certaine équité, la NBA va essayer de minimiser au maximum les matches en back-to-back. Le premier de chaque groupe sera automatiquement qualifié pour les phases éliminatoires, de même que deux meilleurs deuxièmes, à savoir un dans chaque Conférence. Il y aura donc des quarts de finales en décembre, puis un Final Four prévu le 7 du même mois. Le format Est vs West est respecté tout du long afin de donner une finale sur un match sec le 9 à Las Vegas.

Le vainqueur soulèvera une coupe mais il n’y aura pas d’avantage particulier qui découlera de cette victoire. La NBA envisageait un temps d’offrir un spot en playoffs mais sans aller au bout de cette idée. Les joueurs de l’équipe qui l’emporte recevront une prime de 500 000 dollars chacun. Des sommes moins importantes seront reversées pour les finalistes, demi-finalistes, etc. Est-ce que ça suffira à vraiment les motiver et à prendre ce tournoi au sérieux ?

Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures