La NBA proche d’annoncer une expansion à Las Vegas et Seattle ?

La NBA serait sur le point d'annoncer l'expansion de la Ligue avec la création de deux nouvelles franchises à Las Vegas et Seattle.

Et si la NBA passait bientôt de 30 à 32 équipes ? Il ne s'agit pas d'un secret, deux marchés font énormément parler depuis plusieurs années : Las Vegas et Seattle. Mais jusqu'à maintenant, le déménagement d'une franchise déjà existante a toujours semblé complexe. Avec notamment des propriétaires attachés à certains "petits" marchés.

Pour contourner ce problème, Adam Silver pourrait donc faire évoluer la Ligue avec une expansion. Et justement, d'après les informations du journaliste de Associated Press Willie G Ramirez, la NBA s'apprête à annoncer la création de deux nouvelles équipes à Las Vegas et Seattle !

Pour officialiser cette nouvelle, une annonce se retrouve même attendue lors de la présaison. En effet, les Clippers doivent jouer deux matches à la Climate Pledge Arena de Seattle, le 30 septembre et le 3 octobre. Le moment visiblement choisi pour révéler cette petite bombe.

Par la suite, les Lakers ont également organisé deux matchs à Las Vegas, les 5 et 6 octobre. Bien évidemment, même si une annonce reste crédible, ce changement ne sera pas immédiat. Comme pressenti ces dernières semaines, il faudra probablement attendre 2024 avec les négociations pour le nouveau CBA.

De plus, avec le possible ajout de deux formations à l'Ouest, les Minnesota Timberwolves ont de grandes chances d'intégrer la Conférence Est. Sur le papier, il s'agit en tout cas d'une hypothèse sérieuse. Seattle pousse depuis des années pour faire come-back en NBA et Las Vegas représente un marché très intéressant pour la Ligue.

On sait par exemple qu'un LeBron James rêve d'être propriétaire d'une équipe dans la plus grande ville du Nevada...

