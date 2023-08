L’été n’est pas tendre avec les fans de la NBA. L’actualité stagnante, vaguement alimentée par des dossiers Damian Lillard et James Harden avançant au ralenti, ne donne pas vraiment matière à s’extasier. Alors, en attendant le début de la prochaine saison, voici cinq choses qui vous fourniront votre apport quotidien de balle orange.

Jouer aux HoopsGrids

Les « HoopsGrids » consistent à trouver, à l’aide de vos connaissances, des joueurs répondant à une certaine liste de critères. Il vous sera, par exemple, demandé de citer un joueur qui a à la fois évolué sous le maillot des Wizards et celui des Lakers. Dans la même grille, on attendra aussi un joueur des Wizards ayant réalisé une saison à moins de 5 points par match.

Pour « gagner », compléter la grille ne suffit pas. Il faut également surveiller son « score de rareté », l’objectif étant qu’il soit le plus faible possible. Moins un joueur est cité, plus il est rare, moins votre score de rareté augmente. Citer Patrick Ewing comme joueur des Knicks avec plus de 1000 contres en carrière risque typiquement de plomber votre score.

Les historiens du basket et les personnes suivant la NBA depuis de longues années auront un clair avantage. Il existe plusieurs sites sur lesquels trouver ces grilles : Hoopsgrids.com, Crossovergrid.com, ainsi que Basketball Reference. À partager ensuite sur Twitter, de préférence avec la mention « contenu sensible » pour éviter de spoiler les autres joueurs.

Podcast #104 : Must watch, quelles équipes regarder en NBA cette saison ?

Jouer au Poeltl

Là encore, il faut creuser dans sa mémoire. Chaque jour, le « Poeltl » propose de trouver un joueur NBA mystère. Seuls les athlètes en activité comptent, et vous aurez huit tentatives maximum pour deviner le joueur du jour.

À chaque essai, le jeu vous indiquera si vous vous rapprochez de la bonne réponse : est-ce la bonne conférence ? La bonne équipe ? Un joueur plus grand ? Plus âgé ? L’objectif étant de découvrir le joueur mystère en le moins de tentative possible. Vous ne pourrez malheureusement y jouer qu’une fois par jour, un nouvel athlète apparaissant toutes les 24 heures.

À retrouver sur le site Poeltl.Dunk.Town.

Regarder du basket (hors NBA)

Pour meubler en l’absence de NBA, rien ne vous empêche de regarder… du basket. Car oui, le monde de la balle orange ne se limite pas à la ligue masculine nord-américaine.

La première moitié de la saison WNBA est déjà passée, mais il n’est pas trop tard pour monter dans le train. Avec un League Pass au prix tout à fait raisonnable, vous pouvez encore profiter de la fin de la régulière et enchaîner avec les playoffs. Le New York Liberty de Marine Johannès occupe la deuxième place du classement, juste derrière les Las Vegas Aces.

Le basket masculin fera également son retour avant la reprise de la NBA. Les Bleus sont actuellement en pleine préparation pour la Coupe du monde 2023. Celle-ci se tiendra du 25 août au 10 septembre, avec quelques chocs incontournables.

Les Bleus écrasent la Tunisie, Yabusele dominant

Regarder des films de basket

Si vous n’avez jamais vu Space Jam, Coach Carter ou Les blancs ne savent pas sauter, il n’est jamais trop tard. Certains des classiques du cinéma basket n’ont pas trop vieilli, et de nouveaux films paraissent régulièrement, à l’image de Hustle et du film Slam Dunk, actuellement dans les salles. Et c’est sans compter les nombreux documentaires, plus ou moins romancés, qui sont sortis ces dernières années.

Côté série, il y a aussi à boire et à manger. Winning Time raconte, avec un soupçon de drame et maintes libertés prises avec l’histoire, l’épopée de la dynastie des Lakers dans les années 80. Last Chance U vous plonge au cœur d’un programme universitaire, dans un univers passionnant. N’oublions pas Kuroko’s Basket pour les amateurs d’animes qui ne l’auraient pas déjà vu.

Lire des livres sur le basket et la NBA

L’intersaison est le meilleur moment pour se plonger dans la lecture de quelques ouvrages tournant autour de la balle orange. On pourra notamment vous recommander Une vie, la biographie de Steve Kerr parue aux Éditions Amphora. Le guide USA de Rémi Reverchon, tout juste sorti du four, et son grand frère Road Trip NBA vous offrent une fenêtre sur les États-Unis et leur culture. Ceux qui aiment les mangas trouveront leur compte avec Slam Dunk, ou bien le moins connu Real, du même auteur.

Parmi nos coups de cœur, on vous conseille NBA All-Star Names d’Adrien Pommepuy et Vincent Reculeau. Un voyage illustré dans l’histoire de la ligue à travers ses meilleurs surnoms de joueurs. Et bien sûr, les Mooks REVERSE, toujours disponibles sur le site.

Voir tous les Mooks REVERSE