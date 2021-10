Jaylen Brown et Lauri Markkanen, deux bons gros posters bien méchants

Méchant, méchant. Il faut le dire deux fois, comme Niska. Pourquoi deux ? Parce que Jaylen Brown et Lauri Markkanen ont tous les deux fait des dingueries sur les parquets la nuit dernière. Le premier s'est payé Miles Bridges en OT. Le second a crucifié Nikola Jokic dès les premières secondes du duel entre les Cleveland Cavaliers et les Denver Nuggets. Deux posters bien lourds. Allez, place aux images. On commence avec Brown.

THROW IT DOWN JAYLEN BROWN pic.twitter.com/xoLNna3Awv — Boston Celtics (@celtics) October 26, 2021

Le plus important, avec celui-ci, c'est le timing. Les Boston Celtics venaient de repasser devant après avoir douté pendant les premières possessions de la prolongation. Généralement, un dunk tend à énergiser toute une équipe et à calmer les adversaires. Alors imaginez un dunk aussi puissant dans les derniers instants d'un match serré. Jaylen Brown a éteint Bridges et les Charlotte Hornets du même coup. D'ailleurs, les frelons n'ont pas marqué un panier par la suite tandis que les C's ont marqué 6 points de plus. C'est parti pour Markkanen.

"OH. MERCY. MARKKANEN." Lauri drops the 🔨 on NBA LP pic.twitter.com/wc7ab0BWJL — NBA (@NBA) October 26, 2021

Pour rester dans le timing, il s'agit là du PREMIER PANIER du match. Un bon tomar sur la tronche du MVP. Avec le regard qui va avec ensuite. Lauri Markkanen ne pouvait pas mieux démarrer. D'ailleurs, les Cavaliers ont fini par battre les Nuggets. Coïncidence ? On ne pense pas !

