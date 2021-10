CQFR : Les Lakers se font encore désosser, Mobley s’illustre

Quatre matches de présaison étaient au programme de la nuit en NBA.

Les résultats en NBA

San Antonio Spurs @ Orlando Magic : 101-100

Chicago Bulls @ Cleveland Cavaliers : 102-101

Oklahoma City Thunder @ Milwaukee Bucks : 110-130

Phoenix Suns @ Los Angeles Lakers : 123-94

Les Lakers continuent de sombrer

- Les soirs se suivent et se ressemblent pour les Lakers en pré-saison. Les Angelenos, favoris à l'Ouest, n'ont toujours pas gagné un match. Pire, ils continuent de se faire écraser à chaque sortie ou presque. Ils se sont inclinés de 29 points contre les Suns hier soir. LeBron James ne jouait pas mais Russell Westbrook et Anthony Davis étaient bien présents. Et ça n'a rien changé. Les deux stars californiennes ont été plutôt maladroites : 3 sur 12 pour le premier (avec 9 balles perdues !), 5 sur 12 pour le second, tout de même auteur de 19 points.

- Les Lakers ont notamment pris cher avec leur cinq majeur sur le terrain et c'est peut-être ça le seul point "inquiétant" (évidemment à relativiser, c'est juste la pré-saison). Ils se sont fait torpiller par les Suns dans le premier et le troisième quart temps. Carmelo Anthony a surnagé avec 17 points en sortie de banc. En plus, Phoenix jouait sans Devin Booker. Chris Paul a pris les choses en main en son absence pour claquer 15 points en 23 minutes.

Les Bulls cartonnent !

- A l'inverse des Lakers, les Bulls sont toujours invaincus depuis le coup d'envoi des matches de préparation ! 3 rencontres et autant de victoires pour les hommes de Billy Donovan, vainqueurs des Cavaliers hier soir (102-101). Il faut dire que les Chicagoans ont donné plus de 30 minutes de jeu à leurs quatre joueurs majeurs : DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Lonzo Ball et Zach LaVine. Le premier en a profité pour marquer 23 points et les trois autres ont chacun inscrit 10 points ou plus.

- Malgré ça, les Bulls couraient après le score dans les derniers instants. Et ce sont les remplaçants Damyan Dotson et Ayo Dosunmu qui se sont montrés décisifs pour faire repasser leur équipe en tête sur le fil. Arrivé à Cleveland pendant l'intersaison, Lauri Markkanen a marqué 18 points contre son ancienne franchise. 15 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 steals et 3 blocks pour le rookie Evan Mobley, décidément très complet.

A pair of clutch buckets from Ayo Dosunmu win it for the @chicagobulls! pic.twitter.com/fllSYByrYk — NBA (@NBA) October 11, 2021

- Les Spurs se sont imposés contre le Magic en s'appuyant principalement sur ses deux jeunes arrières, Dejounte Murray et Lonnie Walker IV. Ils ont inscrit respectivement 18 et 16 points. En revanche, c'est Keita Bates-Diop qui a planté le panier pour la gagne. Un trois-points décisif à environ 1 minute du buzzer.

- Mo Bamba a tout tenté pour ramener les siens dans les dernières secondes. Le pivot d'Orlando, très en vue sur cette pré-saison, a marqué un panier avant de bloquer un tir de Bates-Diop. Mais sans avoir l'opportunité de repasser devant. Il a tout de même compilé 16 points, 10 rebonds et 5 contres en 27 minutes. Propre.

Mo Bamba's extension here is unreal.#NBAPreseason on NBA LP pic.twitter.com/aE6FgO1wvH — NBA (@NBA) October 10, 2021

- 8 joueurs des Bucks ont marqué 11 points ou plus cette nuit ! Un festival offensif et collectif pour les champions en titre, large vainqueurs du Thunder (130-110). Jordan Nwora continue pour sa part e s'illustrer avec 15 points (et 8 rebonds) à son compteur. Theo Maledon a peu joué pour OKC : 16 minutes et 6 points inscrits.