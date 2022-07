Les maillots NBA les plus vendus en France : Curry, Morant, Butler…

Après une saison haute en couleurs, la NBA a révélé le classement des joueurs et des équipes NBA qui vendent le plus de maillots en France.

La NBA et la France, une véritable histoire d’amour. Après tout, ce n’est pas pour rien si l’Hexagone accueille des matches de la grande ligue et des NBA Stores. Et bien que les Français n’aient pas la même attache locale que les Américains, cela ne les empêche pas d’avoir leurs favoris.

La ligue a ainsi révélé le classement des athlètes et des franchises qui vendent le plus de maillots dans le pays. Stephen Curry, souvent en tête d’affiche, et Ja Morant mènent la danse après de superbes saisons. Tyler Herro, lui, crée la surprise.

Le top 10 des joueurs NBA qui vendent le plus de maillots en France :

Stephen Curry Ja Morant Jimmy Butler Giannis Antetokounmpo LeBron James Luka Doncic Tyler Herro Paul George Kawhi Leonard Joel Embiid

À noter : pas de Rudy Gobert ni d’Evan Fournier dans le panier de leurs compatriotes, qui préfèrent les superstars. De même chez les équipes, les gros marchés et les franchises historiques se placent en tête.

Le top 10 des équipes NBA qui vendent le plus de maillots en France :

Los Angeles Lakers Chicago Bulls Golden State Warriors Boston Celtics Miami Heat Brooklyn Nets Milwaukee Bucks Toronto Raptors Memphis Grizzlies New York Knicks

