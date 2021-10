Plusieurs matches de pré-saison NBA au programme la nuit dernière et des performances intéressantes qui ont retenues notre attention.

Jordan Poole

7 paniers à trois-points pour entamer la pré-saison, ça donne le ton. Jordan Poole continue sur sa lancée des derniers mois, quand il avait brillé sur la deuxième moitié de l’exercice précédent. C’est une très belle nouvelle pour les Golden State Warriors. Parce que le jeune homme semble bien parti pour s’imposer comme un joueur important de la rotation, au moins pendant la saison régulière. Et les Californiens ont besoin de tout apport offensif supplémentaire pour ramener leur équipe dans le top-5 ou 6 de la Conférence Ouest. Encore plus en l’absence de Klay Thompson (retour prévu à Noël).

Poole s’est donc déchaîné sur cette rencontre de pré-saison évidemment peu significative. Mais 30 pions, ça reste la meilleure performance de la soirée. Surtout, ses paniers primés illustrent son niveau de confiance actuel. Steve Kerr expliquait justement que l’arrière n’avait jamais été aussi à l’aise depuis son arrivée en NBA en 2019. La troisième année est traditionnellement celle où les jeunes basketteurs font un bon en avant. C’est bien parti pour JP.

Nickeil Alexander-Walker

Il est celui qui peut peut-être sauver la saison des New Orleans Pelicans. Enfin, à son échelle. Zion Williamson et Brandon Ingram serviront évidemment de moteurs pour la franchise de Louisiane. Mais le départ de Lonzo Ball laisse un vrai vide dans le backcourt. Devonte Graham a été embauché pour assurer la mène mais nous ne serions pas (pas du tout) surpris que le job revienne petit à petit à Nickeil Alexander-Walker.

Le cousin de Shai Gilgeous-Alexander est talentueux et plutôt complet. Hier soir, ses 22 points auraient presque pu permettre aux siens de l’emporter contre les Minnesota Timberwolves (défaite 114-117). D’ailleurs, il a terminé avec un différentiel de +12. Devonte Graham pointait lui à -13…

Michael Porter Jr

23 points et 7 rebonds en 22 minutes. Une performance attendue pour Michael Porter Jr, bombardé première option des Denver Nuggets sur ce premier match de la pré-saison. Mais ça reste marquant. Parce que c’est exactement le type de statistiques qu’il est susceptible d’aligner toute l’année. Si Nikola Jokic reste évidemment le grand et seul maître à bord dans le Colorado, son jeune lieutenant pourrait s’affirmer comme le meilleur marqueur de l’équipe. Sans pour autant être la première option donc.

MPJ est à l’aise avec ce rôle, bien évidemment. Et ça se sent. Il semble presque déjà rôdé, avec un 9 sur 15 aux tirs. De l’efficacité, des qualités indéniables, il ne manque plus que le « Joker » à ses côtés pour lui faire gagner des matches.

Andre Drummond

C’est quand même vraiment comique et ironique que les Philadelphia Sixers perdent leur premier match de pré-saison (107-123 contre les Toronto Raptors) malgré 19 points et 14 rebonds d’Andre Drummond. Alors, bien sûr, le résultat importe peu. Même pas du tout. Mais ça renvoie encore une fois l’image de ce pivot capable d’aligner les chiffres à toute vitesse sans pour autant impacter le jeu.

Ça reste une bonne performance individuelle pour Drummond, dont le temps de jeu devrait logiquement être limité au retour de Joel Embiid.

Mo Bamba

Est-ce enfin l’heure du réveil de Mo Bamba ? Le grand pivot va-t-il enfin se faire connaître au-delà du refrain du hit à son nom ? Déjà en progression en cours de saison dernière (8 pts et 6 rbds en 46 matches), le 6ème choix de la draft 2018 est parti sur de bonnes bases cette nuit. 13 points, 10 rebonds et 4 blocks de compilés malgré une courte défaite contre les Boston Celtics.

Bamba a pris le dessus sur les intérieurs adverses en faisant exactement ce qui est attendu de lui : prendre des rebonds, protéger le cercle et scorer dans différentes positions, parfois même derrière l’arc. L’équipe d’Orlando est jeune et jouera sans pression. C’est le moment de s’illustrer.