Depuis sa création, la NBA a vu passer quelques phénomènes athlétiques à la musculature époustouflante. S'il est rare de voir des joueurs zapper complètement la salle de muscu, une chose est sûre : les 12 dont on va vous parler ici l'ont assidument fréquentée !

Karl Malone

Karl Malone avait déjà le potentiel pour devenir une armoire normande en NCAA, avec Louisiana Tech. Il a confirmé ça tout au long de sa carrière en prenant constamment soin d'être l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus costaud et musclé de la ligue. Ce n'était évidemment pas que pour l'apparence, puisque rares sont ceux qui se frottaient avec plaisir aux biceps et aux coudes du Mailman.

Il n'y avait évidemment pas que ça dans le jeu de Malone, deux fois MVP et 14 fois All-Star, mais son physique et sa musculature ont contribué à faire de lui l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA.

Isiah Thomas se souvient encore des 40 points de suture nécessaires à sa guérison après cet attentat de la légende du Utah Jazz...

La WWE a aussi brièvement employé Karl Malone pour un combat à 2vs2 face à Dennis Rodman et... Hulk Hogan.