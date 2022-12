La NBA dévoile ses nouveaux trophées, avec une surprise

La NBA a aujourd’hui dévoilé six nouveaux trophées, nommés après les légendes du jeu, telles que Michael Jordan et Hakeem Olajuwon.

La NBA est une ligue qui se veut proche de son histoire et de se légendes. C’est donc en adéquation avec cette mentalité qu’elle a décidé de donner le nom de légendes à ses trophées de fin de saison. Désormais, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Wilt Chamberlain et trois autres joueurs ont ainsi une récompense à leur effigie.

Parmi les récompenses, une surprise : celle de "Joueur clutch de l’année". Une distinction pour récompenser ceux qui se révèlent dans les moments les plus chauds des matches. Ce trophée prend le nom de Jerry West, également surnommé "Mr. Clutch".

Au-delà de cette nouveauté, les cinq autres trophées changent simplement d’appellation et de design. Le plus important d’entre eux, le MVP, devient ainsi le "Trophée Michael Jordan". Sorte de consécration pour celui que beaucoup considèrent comme le GOAT.

De son côté, Hakeem Olajuwon donne son nom au titre de meilleur défenseur de l’année. Wilt Chamberlain à celui de Rookie of the Year, John Havlicek à celui de sixième homme et George Mikan pour MIP.

"Notre nouvelle collection de trophées célèbre certains des joueurs les plus grands et les plus marquants de l’histoire de la NBA", explique Adam Silver, le commissionner, dans un communiqué. "En récompensant les meilleurs éléments de la ligue chaque saison, nous rendons également hommage aux légendes qui incarnent ces prestigieux trophées."

