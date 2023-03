La NBA se calme avec les performances à 50 points

Depuis les 71 points de Damian Lillard, le 26 février, plus personne n’a atteint la barre des 50 points dans un match NBA.

Depuis 17 jours, personne n’a atteint la barre des 50 points en NBA. Au premier abord, ça ne paraît pas si lointain pour une performance censée être exceptionnelle. Pourtant, il n’y avait jamais eu de tel temps faible cette saison.

Nous avons été particulièrement gâtés depuis le début de l’exercice, avec 21 matches à au moins 50 unités — déjà deux de plus que sur toute la saison 2021-2022. Ceux-ci se sont enchaînés tout au long de l’année, parfois sur un rythme infernal. Sur un seul mois, par exemple, du 4 décembre au 3 janvier, nous avons assisté à 10 rencontres de ce genre. Deux ont d’ailleurs eu lieu le même soir, avec les 71 points de Donovan Mitchell et les 54 de Klay Thompson.

Dans le pire des cas, si l’on exclut la pause du All-Star Break, il a fallu attendre 14 jours pour que deux performances se succèdent. Mais depuis les 71 points de Damian Lillard, le 26 février, c’est le calme plat. Comme si la barre des 50 était, tout d’un coup, montée d’un cran.

« Le calme plat », c’est peut-être exagéré. Car il y a tout de même eu 23 matches à au moins 40 points au mois de mars, encore loin d’être terminé. Les joueurs NBA n’ont pas arrêté de performer, il s’agit plus d’une question de symbole.

4 — Le record de Luka Doncic

Cette saison, le joueur qui a réalisé le plus de rencontres à plus de 50 points en 2022-2023 n’est autre que Luka Doncic. Rien de particulièrement étonnant pour le deuxième meilleur marqueur de la ligue. Le Slovène en compte quatre à son actif, dont trois à très court intervalle sur une semaine de décembre.

Il est suivi de près par Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard (3), qui se sont activés sur les mois de janvier et février. Les deux seuls autres joueurs à cumuler plusieurs performances au-dessus de cette barre sont Joel Embiid et Devin Booker (2).

Luka Doncic et Kyrie Irving : pourquoi le duo des Mavericks a du sens

71 — Le pic de la saison NBA

Avec 71 points chacun, Donovan Mitchell et Damian Lillard ont inscrit le record de l’exercice en cours. Cet exploit est particulièrement mémorable, puisque seulement six autres joueurs l’ont accompli dans l’histoire de la NBA. C’est aussi la première fois depuis 1962-1963, lorsque Wilt Chamberlain l’avait fait à trois reprises à lui seul, que nous enregistrons plusieurs performances de ce calibre sur une seule saison, d'après Marc Stein.

39 — La moyenne de temps de jeu

Les bienheureux qui ont réussi à marquer 50 points dans un match ont joué 39 minutes en moyenne sur ces confrontations. Un temps de jeu bien supérieur à ce que nous pouvons voir habituellement, puisque Pascal Siakam, recordman du nombre de minutes par rencontre, tourne « seulement » à 37,6.

C’est Devin Booker (31 minutes) qui a eu besoin du moins de temps pour accomplir l’exploit. Au contraire, Luka Doncic (47) est celui qui a le plus joué pour atteindre cette marque, après prolongation face aux Knicks.

Ces joueurs improbables qui ont claqué 50 points en NBA

18 - 3 — Le bilan

Les joueurs ayant marqué 50 points ou plus affichent un bilan de 18 victoires pour trois défaites. Seuls Damian Lillard, Stephen Curry et Darius Garland ont perdu tout en scorant autant. De son côté, le meneur des Blazers se rattrape toutefois avec deux succès. Tous les autres sont invaincus.

De manière générale, ces performances se caractérisent par une très grande réussite, avec 64 % au tir, dont 50,1 % à trois points en moyenne. Ils n’empêchent pas non plus de prendre son nombre habituel de rebonds (9,3 de moyenne) et de distribuer le jeu (6 passes). Dans ces conditions, la victoire apparaît comme une issue logique.

Le quintuple-double en NBA : mythe ou réalité ?