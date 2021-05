NBA Playoffs, play-in : Le point sur toutes les affiches !

La saison régulière NBA s’est terminée hier soir et tous les affrontements pour le play in sont connus, ainsi que quatre séries de playoffs.

C’est fini. Et donc ça va enfin commencer. Le début des hostilités. Des choses sérieuses. La saison régulière NBA s’est achevée la nuit dernière avec quinze matches au programme. Du suspense aux quatre coins du pays. Avec des heureux et des déçus.

CQFR : Kyrie en 50-40-90, un Lakers-Warriors au play-in !

NBA, le tableau à l’Est

Playoffs

Philadelphia Sixers (1er) vs adversaire à déterminer

Les Sixers avaient déjà sécurisé leur place sur le trône le vendredi soir. Et c’est tout bénéfique parce qu’ils s’évitent de nombreux bourbiers. Ils ne défieront pas les Brooklyn Nets ou les Milwaukee Bucks avant les finales de Conférence. Ni même le Miami Heat, une équipe moins forte mais toujours délicate à affronter. Joel Embiid et ses camarades joueront le dernier qualifié du play in avant de se coltiner le vainqueur de la série entre les New York Knicks et les Atlanta Hawks, deux surprises à ce niveau. La route est dégagée.

Brooklyn Nets (2ème) vs adversaire à déterminer

Les Nets n’ont pas réussi à coiffer les Sixers au poteau, avec notamment des nombreux forfaits qui ont pesé sur leur fin de saison. Mais avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, ils disposent d’assez de talents pour battre n’importe qui.

Milwaukee Bucks (3ème) vs Miami Heat (6ème)

Une série qui sent les tranchées. Mais qui a aussi un goût de revanche. Enfin, surtout pour les Bucks, éliminés par le Heat lors des derniers playoffs dans la bulle. Cette fois-ci, Giannis Antetokounmpo et ses partenaires semblent nettement mieux armées. Peu probable qu’ils se fassent avoir une deuxième fois. La série promet d’être disputée.

New York Knicks (4ème) vs Atlanta Hawks (5ème)

Qui aurait misé sur ça en début de saison ? Vraiment ? Les Hawks étaient éventuellement attendus dans le top-8 mais sans doute pas aussi haut. Les Knicks disaient viser les playoffs mais personne ne les prenait au sérieux. Des mois après, la franchise de Manhattan s’est qualifiée pour la première fois depuis 2013 et elle aura donc l’avantage du terrain ! Le « choc » des surprises s’annoncent équilibré avec peu d’expérience et des lacunes des deux côtés. Les Knicks ou les Hawks seront au second tour. C’est dingue.

Play in

Boston Celtics (7ème) vs Washington Wizards (8ème)

Déjà auteurs d’une saison ratée, les Celtics héritent peut-être du pire adversaire pour ce play in. Ils vont débarquer sur une mauvaise dynamique pour défier une équipe qui a fini la saison NBA pleine balle. En plus, la formation de Boston sera privée de Jaylen Brown. Ça s’annonce compliqué pour Evan Fournier et ses coéquipiers. Mais a priori, leur groupe est tout de même plus complet. Après, le vainqueur retrouvera les Nets au premier tour… d’ailleurs, le destin ça serait peut-être que Russell Westbrook affronte Kevin Durant, non ?

Indiana Pacers (9ème) vs Charlotte Hornets (10ème)

S’ils avaient un coach avec qui le courant passe mieux, les Pacers ne seraient peut-être jamais descendus aussi bas. S’ils avaient pu compter sur Gordon Hayward et LaMelo Ball toute la saison, les Hornets seraient peut-être restés plus haut. Mais il n’y a bien qu’une seule de ces deux équipes qui peut l’emporter pour rêver encore de playoffs. Petit avantage à Indiana quand même.

NBA, le tableau à l’Ouest

Playoffs

Utah Jazz (1er) vs adversaire à déterminer

Solide du début à la fin, le Jazz a validé sa première place en battant les Sacramento Kings lors de la dernière journée. La franchise de Salt Lake City aura donc l’avantage du terrain – et c’est dur de gagner là-bas – pendant toute la durée des playoffs NBA.

Phoenix Suns (2ème) vs adversaire à déterminer

Les Suns ont vraiment passé un cap après l’arrivée de Chris Paul. Mais seront-ils assez forts et assez sereins pour battre une équipe comme les Lakers par exemple ? Mine de rien, cette belle saison pourrait se terminer avec une sortie de route au premier tour. Mais d’une, il ne faut pas vendre la peau du CP3 avant de l’avoir réduit en poussière, de deux juste se qualifier représente une belle victoire pour la franchise de l’Arizona.

Denver Nuggets (3ème) vs Portland Trail Blazers (6ème)

Ces deux équipes s’étaient déjà affrontées, mais au second tour, en 2019. Elles se retrouvent donc avec chacune l’ambition d’aller le plus loin possible. Les Nuggets partent favoris mais les Blazers ont des raisons d’y croire. Jamal Murray manque malheureusement à l’appel du côté de Denver. Et sans les nombreuses blessures, Portland pouvait aspirer à un meilleur classement. Damian Lillard et ses camarades sont maintenant presque au complet. Attention à la surprise.

Los Angeles Clippers (4ème) vs Dallas Mavericks (5ème)

Les Clippers ont bazardé leur fin de saison pour ne pas se retrouver dans la même partie de tableau que les Lakers et ce n’est… pas con. Ils vont donc défier les Mavericks au premier tour, exactement comme l’an dernier. Sauf que l’équipe de Los Angeles paraît plus soudée et bien plus profonde cette saison. Gros candidat au titre.

Play in

Los Angeles Lakers (7ème) vs Golden State Warriors (8ème)

L’affiche ultime. Le meilleur moyen pour la NBA de s’assurer de l’audience : un duel entre LeBron James et Stephen Curry sur un match à élimination directe. L’affiche promet d’être grandiose entre les deux équipes. Et les deux joueurs, bien entendu. En espérant que le King soit bel et bien remis de son nouveau pépin à la cheville. Sur le papier, Los Angeles ne boxe pas dans la même catégorie. Mais sur un match, avec un Curry en feu et des Californiens diminués, qui sait ce que ça peut donner…

Memphis Grizzlies (9ème) vs San Antonio Spurs (10ème)

Difficile de lire ce match-up. Gregg Popovich peut donner deux leçons de coaching pour essayer d’accrocher une dernière fois les playoffs avant de peut-être tirer sa révérence.