Sur le plan financier, tout va bien pour la NBA. Et il y a généralement un indicateur assez fiable de la santé financière de la Ligue : le "salary cap" fixé aux équipes. Avec les projections attendues, on peut d'ailleurs se dire que le patron Adam Silver doit se montrer très satisfait du développement de "son produit" !

En effet, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, la NBA a informé les franchises des futures conditions économiques pour la saison 2023-2024. Ainsi, le salary cap devrait être fixé à 134 millions de dollars. Avec une "luxury tax" à partir de 162 millions de dollars.

The NBA has informed teams that the 2023-24 salary cap is currently projected to be $134 million ($10.4M higher than this season), with $162M tax level, per sources. Both are $1M higher than previous projections.

