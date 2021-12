On sait que la grande ligue soigne du mieux possible son image de marque et qu'elle n'hésite pas à faire tomber les sanctions (amendes ou suspensions NBA) envers tous ceux qui enfreignent ses règles. Retour sur les cinq suspensions les plus lourdes que la NBA a infligées.

N°5 - Jeffery Taylor (24 matches)

Jeffery Taylor n'est pas du même standing que les joueurs évoqués plus haut dans ce classement, mais il n'en mérite pas moins de figurer dans ce top 5. Taylor, qui s'est rendu coupable de violences domestiques aggravées, a eu la malchance de commettre ce délit peu après qu'Adam Silver a expliqué vouloir sanctionner très durement les joueurs coupables de tels actes.

Le 25 septembre 2014, l'international suédois et joueur des Hornets est appréhendé par la police. Une jeune femme avec laquelle il entretient visiblement une relation ponctuelle, l'accuse de l'avoir bousculée, jetée au sol et cognée contre une porte dans une chambre d'hôtel après une soirée arrosée. Elle présente des hématomes au bras et à la tête, et indique aux enquêteurs que Taylor a également fait un trou dans le mur de la chambre en voulant la frapper...

Bien décidée à faire un exemple, la NBA décide de suspendre Taylor pendant 24 matches, soit la plus lourde suspension jamais prononcée à l'encontre d'un joueur coupable de violences domestiques. D'autres avant lui auraient dû prendre bien plus, comme Lance Stephenson en 2010. Alors âgé de 19 ans, "Born Ready" avait jeté sa petite-amie dans les escaliers avant de la frapper, sans conséquence notable sur sa carrière en NBA...

Mention honorable : Carmelo Anthony (15 matches pour une droite sournoise sur Mardy Collins en 2006), Dennis Rodman (11 matches en 1997 pour avoir donné un coup de pied à un cameraman sur lequel il avait trébuché), Vernon Maxwell (10 matches en 1995 pour avoir frappé un spectateur).