Top-5 : Les meilleurs backcourts en NBA

Il y a de belles paires… d’arrières en NBA. Des duos jeunes et dynamiques, d’autres un peu plus expérimentés, qui propulsent leur équipe vers les sommets. Aujourd’hui, la plupart des stars sont celles capables de scorer en sortie de dribbles et sur pick-and-roll. Autrement dit, des meneurs et des ailiers pour la plupart. Les dirigeants de la ligue se sont rendus compte qu’ils valaient mieux avoir le plus grand nombre possible de playmakers simultanément sur le terrain.

Ils n’hésitent donc plus à les aligner ensemble. Les backcourts d’élite poussent de plus en plus aux quatre coins du pays et il n’est pas facile de les départager. Nous avons essayé de nous y coller du mieux possible.

NB : Les tandems avec une seule méga star comme aux Dallas Mavericks (Luka Doncic) ou aux Golden State Warriors (Stephen Curry – en attendant que Klay Thompon retrouve son rythme) n’ont pas été retenus.

Bonus (parce qu’on les avait injustement oublié) : Tyrese Maxey et James Harden (Philadelphia Sixers)

Offensivement, c’est vraiment très fort, surtout avec le regain de forme de James Harden et la montée en puissance de Tyrese Maxey. Le duo avait sa place dans le top, sans doute à la cinquième ou quatrième place. Par contre, paradoxalement, ils sont aussi les points faibles des Sixers. Parce que c’est catastrophique défensivement. Trop petit. Pas assez impliqué. Ce tandem encaisse la bagatelle de 112 points sur 100 possessions et ils seront tous les deux ciblés par les attaques adverses en playoffs.

5. Chris Paul et Devin Booker (Phoenix Suns)

Sans faire de bruit, les Suns sont revenus sur le toit de sa Conférence. Comme la saison dernière. La franchise de l’Arizona caracole en tête devant le Jazz en ayant remporté 7 de ses 9 premiers matches. Elle est pour l’instant celle qui fait la meilleure impression parmi les candidats au titre à l’Ouest.

Comme d’habitude, Phoenix tourne autour de son duo formé par Chris Paul et Devin Booker – même si c’est surtout de plus en plus grâce au dernier nommé. C’est l’équipe de Book. Il est l’un des favoris pour le MVP parce qu’il n’est plus question de partager les voix entre lui et son aîné.

CP3 est le joueur du cinq majeur qui marque le moins de points avec 10,3 (36% aux tirs, 27% à trois-points…) mais il distribue tout de même 10,2 passes décisives. C’est la troisième saison commune des deux All-Stars et ils ont développé tout un tas d’automatismes qui jouent en leur faveur chaque soir. Les Suns dominent leurs adversaires par presque 20 points sur 100 possessions quand les deux hommes sont sur le parquet. Néanmoins, il faudrait un Chris Paul plus tranchant et tout simplement plus « frais » pour que le tandem soit injouable.

4. Trae Young et Dejounte Murray (Atlanta Hawks)

Le fait de retrouver ces gars-là à la quatrième place en dit long sur le niveau des trois duos classés sur le podium. Les Hawks ont fait le pari d’associer deux meneurs sur le terrain. L’un très offensif et adroit de loin, l’autre plus complet et plus athlétique. Les deux étant de très bons passeurs sans pour être autant de vrais gestionnaires. Et pour l’instant, ça marche vraiment fort !

Les deux joueurs se complètent dans le backcourt. Murray est plus efficace en défense et aux rebonds. Young apprend à jouer sans la gonfle. Ils sont tous les deux à plus de 28 points par match – respectivement 22 et 28 – tout en lâchant plus de 8 passes. Les Hawks doivent maintenant trouver les meilleures pièces autour pour sublimer leurs qualités et compenser leurs lacunes. Mais ce duo a énormément de potentiel sur le papier.

3. Darius Garland et Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Le bilan des Cavaliers, lancés sur une série de 8 victoires consécutives, aurait pu nous pousser à classer encore plus haut les deux stars de la franchise. Mais Donovan Mitchell et Darius Garland ont encore peu joué ensemble, la faute à une blessure à l’œil du plus jeune des deux. Leurs passages communs sur le terrain ne sont pas encore parfaits, malgré le super début de saison de Cleveland.

En 39 minutes, la paire affiche un différentiel de -2,8 sur 100 possessions. L’attaque ne fonctionne pas vraiment à plein régime quand ils sont associés ensembles avec les autres membres du cinq majeur. Parce que même s’ils s’entendent visiblement très bien, ils n’ont pas encore développé une véritable synergie sur le terrain. Ils attaquent surtout à tour de rôle.

D’ailleurs, JB Bickerstaff profite de pouvoir compter sur deux créateurs d’élite pour les séparer tout au long de la partie afin de garder une star à tout moment sur le terrain. Mitchell et Garland peuvent alors opérer en seul organisateur en étant entouré de très bons remplaçants comme Kevin Love, etc. En playoffs, les équipes ont tendance à moins faire tourner et les deux joueurs vont devoir trouver une solution pour briller ensemble.

Rappelons tout de même que l’échantillon est très faible, trop faible pour vraiment servir d’indicateur. Ce duo a encore du temps pour apprendre à jouer ensemble et à se tirer vers le haut. La saison s’annonce excitante dans l’Ohio.

2. Ja Morant et Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

Les deux jeunes joueurs continuent de progresser. Ce n’est plus seulement Ja Morant. Clairement pas. Oui, le meneur fantasque est une superstar. Mais son partenaire du backcourt tend lui aussi à devenir un joueur majeur en NBA. Il reste sur 38, 31, 32, 29, 19 et 28 points au cours des 6 derniers matches. Avec 5 victoires des Grizzlies dans le lot.

Memphis tient sa deuxième star et elle évolue dans le backcourt. Bane tourne à 24 points et 46% à trois-points. Une vraie assurance au côté d’un Morant lui aussi en pleine confiance. L’équipe du Tennessee paraît soudainement beaucoup plus dangereuse.

1. Jrue Holiday et Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Mais oui ! Respect aux anciens ! C’est un peu gonflé de mettre Khris Middleton dans le classement alors qu’il n’a pas encore joué un match. Mais c’était une manière de rappeler que les Bucks sont au-dessus du lot. Déjà parce que leurs arrières vont éteindre les arrières des autres équipes. Jrue Holiday est le meilleur défenseur extérieur de la ligue. Son coéquipier est aussi un stoppeur sur sa position.

En plus d’avoir l’expérience et une bague de champion, ses deux joueurs se complètent à merveille. Ils sont tous les deux capables de shooter, de driver ou de créer du jeu. La présence de Giannis Antetokounmpo les rend sans doute plus beaux qu’ils ne le sont réellement mais ils épaulent eux aussi le Grec. Difficile de ne pas miser sur eux.