Trade deadline : Tous les besoins et toutes les cibles pour chaque franchise NBA

Boston Celtics

Besoin : Un back-up sur le poste cinq.

Cible : Mason Plumlee

Je ne sais plus quel Plumlee est le meilleur des deux, Mason ou Miles (c’est Mason) mais en gros celui qui joue à Charlotte. Les Celtics ont besoin d’un peu de défense dans la peinture derrière Robert Williams parce que Luke Kornet ne va servir à rien en playoffs. Plumlee fait une excellente saison avec les Hornets. Il est même à 18 pions, 75% aux tirs et 11 rebonds de moyenne sur les dix derniers matches.

Philadelphia Sixers

Besoin : Un ailier de qualité

Cible : Bojan Bogdanovic

Les Sixers ont raison de croire en leurs chances de titre mais ils semblent quand même encore à une pièce. Dans l’idéal, ce serait une paire de… pour leurs deux superstars en playoffs. Mais en attendant, un ailier plus adroit et plus productif que Tobias Harris serait déjà un bon début.

Milwaukee Bucks

Besoin : Un scoreur sur le banc

Cible : Will Barton

Les Bucks adoreraient avoir Eric Gordon et ce serait sans doute le joueur idéal pour la franchise du Wisconsin. Mais c’est une option peu crédible vu le montant de son salaire (19 millions) et le prix que demanderont les Rockets (un premier tour). En revanche, Will Barton, moins fort, paraît de suite plus abordable. Il est moins expérimenté et moins fiable mais c’est un joueur capable de prendre feu sur certaines rencontres de playoffs.

Brooklyn Nets

Besoin : Présence dans la raquette

Cible : Naz Reid

Les Timberwolves ont deux pivots All-Star, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns. Ça ne laisse que peu de place pour le jeune et prometteur Naz Reid, sujet à une extension cet été. Prolongation que la franchise de Minnesota ne pourra peut-être pas payer. Les Nets n’ont pas vraiment de picks à refourguer mais ils peuvent proposer des vétérans (Joe Harris ? Patty Mills ? Seth Curry ?) susceptibles d’aider les Wolves à atteindre les playoffs en récupérant en échange un joueur qui correspond à leurs besoins.

Cleveland Cavaliers

Besoin : Un ailier titulaire

Cible : Evan Fournier

J’ai déjà évoqué ce transfert un mardi soir pendant la Late Session diffusée sur Twitch : Evan Fournier contre Caris LeVert. Sans rien avec. Le Français irait bien aux Cavaliers où il pourrait soit être titulaire, soit renforcer encore un peu plus le banc avec un profil qui correspond mieux que celui de LeVert. Libérez Evan.

Miami Heat

Besoin : Un autre playmaker de talent

Cible : Fred VanVleet

Le meneur de Toronto va revenir fréquemment dans ce papier parce que les Raptors sont susceptibles de l’échanger et c’est sans doute le joueur le plus convoité du marché hivernal. Huit équipes seraient sur le dossier, dont le Heat. Irrégulier mais talentueux et complet offensivement, Fred VanVleet serait un joueur parfait pour aider Miami à jouer les outsiders bien chiants à sortir à l’Est.

New York Knicks

Besoin : Un arrière qui plaît à Tom Thibodeau sur le banc

Cible : Grayson Allen

Les Knicks ont déjà Derrick Rose et Evan Fournier mais ils ne s’en servent pas. Cam Reddish non plus. Un Grayson Allen, joueur vicieux, défenseur coriace et attaquant honnête, pourrait apporter quelque chose à cette équipe de New York, bien partie pour se qualifier pour les playoffs.

Atlanta Hawks

Besoin : Un poste quatre fuyant

Cible : Kyle Kuzma

Les Hawks n’ont plus les atouts pour dénicher Kyle Kuzma après avoir envoyé la sauce aux Spurs (trois picks) pour Dejounte Murray. Mais ce serait le complément idéal du tandem formé par les deux meneurs d’Atlanta.

Indiana Pacers

Besoin : Un pivot talentueux dans la même tranche d’âge que Tyrese Haliburton

Cible : Deandre Ayton

Les Pacers ont trop de retard – enfin trop d’avance – dans la course au tanking, même en ayant perdu huit de leurs dix derniers matches. Victor Wembanyama aurait été parfait au côté de Tyrese Haliburton et de Bennedict Mathurin. Un pivot prometteur reste la cible. Deandre Ayton avait déjà accepté de rejoindre Indiana l’été dernier avant que Phoenix s’aligne sur l’offre. Il est peut-être à nouveau disponible, surtout avec les difficultés rencontrées par les Suns cette saison.

Washington Wizards

Besoin : Un GM

Cible : Bob Myers

Quitte à prendre un nouveau dirigeant, autant essayer de viser celui qui a construit l’une des meilleures équipes de l’Histoire à Golden State. Bob Myers sera peut-être bientôt disponible. Les Wizards ont besoin d’un cerveau.

Chicago Bulls

Besoin : Des jeunes pas chers pour reconstruire

Cible : James Wiseman

Il est peu probable que les Bulls fassent exploser leur effectif dans les quinze jours qui viennent mais les dirigeants peuvent déjà anticiper la reconstruction qui s’annonce inévitable en récupérant déjà un jeune joueur à relancer. Genre James Wiseman, qui ne décollera probablement jamais aux Warriors. Chicago peut mettre la main dessus sans céder l’une de ses trois stars et lui donner des minutes dans un environnement où il aura moins de pression et plus d’occasions de s’exprimer.

Toronto Raptors

Besoin : Des bons deals pour leurs meilleurs joueurs

Cible : Shaedon Sharpe

Pas sûr que les Raptors reconstruisent de zéro à la manière du Thunder par exemple. Ça paraît impossible. Mais aller chercher un jeune canadien explosif et prometteur comme Shaedon Sharpe… pourquoi pas ? Il formerait un beau duo avec Scottie Barnes d’ici trois ou quatre ans.

Orlando Magic

Besoin : Des vétérans

Cible : Fred VanVleet

Le Magic n’est pas si nul et a déjà trouvé sa future star en la personne de Paolo Banchero. Drafter haut, c’est toujours cool, mais c’est moins une nécessité. Les dirigeants peuvent décider de prendre le chemin inverse en essayant de partir dès maintenant de se lancer dans la course au play-in en prenant dès maintenant l’habitude de gagner quelques matches. Fred VanVleet, un playmaker supérieur à tout ce qui se fait aujourd’hui dans l’effectif, serait un bon vétéran sur une ou deux saisons.

Charlotte Hornets

Besoin : Libérer les quelques joueurs de qualité pour récupérer des assets

Cible : Des tours de draft

Terry Rozier, Mason Plumlee, peut-être même PJ Washington. Les Hornets ont quelques joueurs qui peuvent intéresser d’autres franchises. Autant entamer le grand chantier dès maintenant. L’équipe a besoin d’une sérieuse refonte.

Detroit Pistons

Besoin : Récupérer le maximum pour Bogdanovic

Cible : Un ou plusieurs tours de draft non protégé(s)

Les Pistons ne vont pas se relever de suite et Bojan Bogdanovic est très clairement sur le départ. Reste à savoir où et pour quel prix. Detroit doit au moins mettre la main sur un pick du premier tour.

Denver Nuggets

Besoin : Back-up sur le poste cinq

Cible : Richaun Holmes

Mason Plumlee serait sans doute encore plus intéressant que Richaun Holmes car il connaît la maison (la Mason ?) et c’est un meilleur passeur. Mais il se murmure que les Kings pourraient couper Holmes – étonnant vu la durée de son contrat – s’ils n’arrivaient pas à le transférer et les Nuggets auraient alors une option moins chère à portée de main.

Memphis Grizzlies

Besoin : Un meilleur ailier que Dillon Brooks

Cible : OG Anunoby

Les Grizzlies pensent être prêts. Ils ne le sont pas encore a priori mais encore une fois, eux pensent que oui. Ils se voient déjà lutter pour le titre. Alors autant se comporter comme tel en sacrifiant des futurs assets pour aller chercher un joueur comme OG Anunoby, capable de faire tout un peu mieux que Dillon Brooks. Memphis n’a plus besoin de ses picks. Il y a déjà Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr… ils peuvent se permettre de prendre des risques en en donnant trois aux Raptors. Surtout qu’Anunoby est encore jeune et pourra donc grandir avec le noyau dur déjà en place.

Sacramento Kings

Besoin : Un vétéran expérimenté de plus

Cible : Terrence Ross

Un joueur de 31 ans, qui bourlingue en NBA depuis dix piges et qui met 38% de ses trois-points cette saison, ça ne peut que aider les Kings. Sacramento va aller en playoffs et doit songer à « louer » quelques vétérans pour son banc de touche histoire de faire la meilleure figuration possible.

New Orleans Pelicans

Besoin : Une assurance en cas de blessure de Zion Williamson

Cible : John Collins

Les Pelicans font une belle saison mais ils sont plombés par les blessures. Et notamment celles de Zion Williamson. Le premier choix de la draft 2019 est excellent quand il est là. Sauf qu’il n’est pas souvent là. Et si jamais il venait à manquer à l’appel, sur les prochaines semaines ou même en playoffs, il serait bien que New Orleans puisse se reposer sur un autre ailier-fort. Ça tombe bien, John Collins serait disponible (comme chaque année). L’idéal, pour un trade, c’est de ne pas céder une contrepartie trop importante du projet puisque Collins assurerait surtout de l’intérim et apporterait du scoring en sortie de banc. Graham, un autre joueur et des assets liés à la draft peuvent faire l’affaire.

Los Angeles Clippers

Besoin : Une troisième option offensive de talent

Cible : Fred VanVleet

J’ai déjà évoqué le cas des Clippers en long et en large ici. Il faut une troisième star pour palier à une éventuelle absence de Paul George et/ou Kawhi Leonard. L’effectif est déjà hyper profond et, au complet, Los Angeles pourrait viser très, très haut. S’il devait manquer un ingrédient, ce serait un guard fort balle en main mais aussi capable de jouer sans. C’est un besoin plus fort qu’un vrai gestionnaire. Fred VanVleet remplirait ce rôle à merveille. Comme lors du titre des Raptors en 2019 au côté d’un certain Leonard justement.

Dallas Mavericks

Besoin : Un lieutenant pour Luka Doncic

Cible : Jalen Brunson… ou Kristaps Porzingis tiens

C’est con, hein.

Phoenix Suns

Besoin : Un joueur de qualité pour tenter un dernier run

Cible : Eric Gordon

La fenêtre de tir s’est fermée pour les Suns et la franchise peut être tentée d’anticiper sa transition en se débarrassant du contrat de Chris Paul. Phoenix ne peut pas vraiment reconstruire de zéro puisque Devin Booker est dans son prime. En revanche, l’Ouest est tellement serrée que ça peut aussi valoir le coup de tenter une dernière danse avec cet effectif en y ajoutant au moins un fort joueur comme Bojan Bogdanovic ou Eric Gordon.

Golden State Warriors

Besoin : Un vétéran sérieux sur le banc

Cible : Alex Caruso

Les Warriors ont un banc trop jeune et il manque de discipline. Alex Caruso peut palier aux problèmes en apportant défense, rigueur, adresse, combativité, etc. Il peut se greffer à plusieurs lineups différents. C’est peut-être le joueur parfait pour Golden State et Chicago est dans une situation délicate donc susceptible de céder certains vétérans.

Minnesota Timberwolves

Besoin : Un nouveau meneur

Cible : Mike Conley

Bon, j’ai mis Mike Conley surtout pour la blague mais ce n’est pas une mauvaise idée. Il connaît Rudy Gobert, il sait comment jouer avec lui. Il peut sortir du banc si D’Angelo Russell venait à rester à Minnesota. Conley n’est plus aussi fort individuellement mais il joue proprement. Et c’est ce dont les Timberwolves ont besoin s’ils veulent accrocher les playoffs.

Utah Jazz

Besoin : Cibler les bons joueurs à échanger

Cible : Des tours de draft

Le Jazz a plein d’assets mais n’a pas intérêt à tous les refourguer. Transférer Jarred Vanderbilt serait dommage. En revanche, il est temps d’aller chercher un bon package, enfin un tour de draft, en échange de Jordan Clarkson. Mike Conley peut être sacrifié. Malik Beasley aussi.

Oklahoma City Thunder

Besoin : Un jeune joueur de plus mais déjà confirmé pour accélérer le projet

Cible : OG Anunoby

Le Thunder a plus de picks que n’importe quelle équipe et peut donc remporter les enchères en lâchant par exemple quatre premiers tours aux Raptors pour OG Anunoby. Il formerait un duo d’ailiers redoutables avec Luguentz Dort et serait un bon lieutenant pour Shai Gilgeous-Alexander. Avec Josh Giddey et Chet Holmgren en plus, ça donne un cinq vraiment très intrigant.

Portland Trail Blazers

Besoin : Du lourd

Cible : Pascal Siakam… ou Jimmy Butler ?

J’en ai aussi déjà parlé, ici. Les Trail Blazers se doivent de trouver une vraie deuxième star pour épauler Damian Lillard. Quitte à sacrifier Anfernee Simons et/ou Shaedon Sharpe. Mais seulement en l’échange d’un top-25 player.

Los Angeles Lakers

Besoin : Des shooteurs

Cible : Buddy Hield

Les Lakers ne vont sans doute pas transférer Russell Westbrook et il serait étonnant qu’ils se séparent de leurs deux derniers picks disponibles (2027 et 2029). Ils peuvent peut-être en lâcher l’un des deux, en plus de Patrick Beverley, pour mettre la main sur un spécialiste du tir longue distance. Buddy Hield par exemple.

San Antonio Spurs

Besoin : De la chance à la loterie

Cible : Le first pick

Victor Wembanyama.

Houston Rockets

Besoin : Des cadres pour le vestiaire

Cible : Austin Rivers

Austin Rivers l’a très bien résumé : il faut quelqu’un pour apprendre à Kevin Porter Jr et à Jalen Green à jouer correctement. Et vu qu’il en a si bien parlé, autant qu’il le fasse lui-même.