Le taux de vaccination continue de grimper en NBA

Depuis plusieurs jours, les discussions tournent autour des joueurs NBA qui refusent le vaccin, de Kyrie Irving à Michael Porter Jr en passant par Bradley Beal ou Andrew Wiggins, avec des justifications parfois… loufoques. C’est évidemment leur droit mais, pour Kareem Abdul-Jabbar, la manière dont ces gars-là expliquent leur position renforce le stéréotype de l’athlète « bête » qui ne comprend pas le monde qui l’entoure.

Il est donc intéressant de regarder la situation d’un autre angle : aujourd’hui, quasiment tous les joueurs de la ligue sont vaccinés. En effet, Adrian Wojnarowski annonce que le taux est monté à 95%. Une hausse estimée à cinq points en quelques jours.

ESPN Sources: The NBA has reached a 95 percent vaccination threshold of its players, reflecting a steady rise since the opening of training camps. That uptick includes players who’ve received at least their first shot.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2021