Les lourdes restrictions imposées par la NBA aux joueurs non vaccinés

La NBA n’a pas gagné la bataille mais sans pour autant perdre la guerre. Engagée dans une lutte contre le COVID-19 – dont les variants et leur propagation rapide peuvent menacer une saison de sport et donc des millions et des millions de revenus – la ligue espérait obliger ses joueurs à se faire vacciner. « Hors de question », rétorquait le syndicat de ces derniers.

Devant la poignée d’irréductible qui refusait pour l’instant les doses, les instances dirigeantes ont décidé d’agir autrement pour assurer la bonne tenue des matches en limitant au maximum les risques de forfaits liés à un trop grande nombre d’athlètes en quarantaine. Le vaccin n’est donc pas obligatoire… mais les restrictions pour ceux qui ne sont pas pleinement protégées sont drastiques.

Elles ont été révélées par ESPN, qui s’est procuré un mémo distribué aux 30 franchises. Les joueurs non vaccinés – qui ne représentent que 10% des athlètes NBA, rappelons-le – seront soumis à des dépistages quasiment quotidiens, à l’inverse de leurs homologues. Il leur faudra présenter un test négatif pour se rendre à la salle et aux entraînements, ainsi qu’aux activités organisés avec le reste de l’équipe.

Ils devront jongler avec les mêmes contraintes de la saison dernière : entre autres, pas de sorties au restaurant, en club ou dans d’autres lieux fermées. Leurs casiers seront éloignés de ceux de leurs camarades vaccinés dans le vestiaire et devront manger à part. Et ce malgré le fait de jouer ensemble les matches, ce qui peut paraître (un brin) absurde.

Les conditions de quarantaine seront évidemment plus nombreuses pour tous ceux qui refusent le vaccin. Avec un protocole de 7 jours imposés en cas de manquement aux règles. Bradley Beal, Kyrie Irving ou encore Andrew Wiggins figurent parmi les principaux joueurs encore non vaccinés à ce jour.

