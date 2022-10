Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Celtics : 117-126

Lakers @ Warriors : 109-123

- On attendait un match assez défensif pour le lancement de la saison entre Boston et Philadelphie, surtout avec les intentions montrées par les Sixers durant l'intersaison. Raté. Les Sixers ont encaissé 126 points au TD Garden, dont 70 des Jay-Jay flingueurs, Jayson Tatum et Jaylen Brown, 35 points chacun, et sont repartis avec la défaite contre une équipe avec laquelle rien ne se passera en toute amitié tout au long de la saison.

Philadelphie a, en gros, fait jeu égal pendant une mi-temps avec de bonnes choses de la part de Joel Embiid (26 pts, 15 rbds, 5 pds, mais 6 TO) et, surtout, de James Harden, avant de prendre l'eau sur le jeu en transition (24-2 sur contre-attaques) et sur l'agressivité.

- James Harden a fait du classique James Harden et c'est finalement assez rassurant : une arrivée à la salle avec une tenue improbable (à quand une commission pour sanctionner les fautes de goût vestimentaires en NBA ?), des séquences où il a tenté d'humilier l'adversaire (surtout Marcus Smart, envoyé dans la 4e dimension sur le cross ci-dessous, avant un shimmy et un tir foiré dans la foulée), un 12/12 sur la ligne et peut-être son meilleur match offensif depuis qu'il a rejoint la Ville de l'Amour Fraternel : 35 points, 8 rebonds, 7 passes à 9/14.

Tout ce qu’on aime. Une faute offensive, un flop, un shimmy degueulasse et non assumé, et une vieille briquasse derrière pic.twitter.com/d8i6tGZtzX — Thierry Normandie (@TitiNormandie) October 19, 2022

- Du côté des Celtics, outre la grosse perf du tandem Tatum-Brown, il faut reconnaître que le premier match coaché par Joe Mazzulla a plutôt été une réussite. Même si on n'a pas vu Boston en mode muraille comme l'an dernier, l'état d'esprit et la combativité étaient quand même là et c'est bien l'essentiel au vu des événéments de l'intersaison...

On a bien aimé l'apport de Malcolm Brogdon (16 pts) et Grant Williams (15 pts) en sortie de banc et le cinq assez small de Mazzulla sans Robert Williams, blessé jusqu'à la mi-saison, a été bon.

Les C's n'ont pas reculé devant Embiid et sont même allés lui demander des comptes lorsqu'il a tenté une clé de bras dangereuse sur Marcus Smart...

- Le thème de la soirée était un hommage à Bill Russell et les Celtics ont fait ce que leur légendaire pivot savait le mieux faire : gagner un match de basketball contre un rival pour le trône de l'Est.

Fête réussie pour les Warriors, Steph sur un nuage

- D'un dauphin t'en fais pas un requin en un claquement de doigts, aurait dit Laurent Sciarra s'il était head coach des Lakers... Anthony Davis avait annoncé avant le match vouloir "gâcher" la cérémonie de remise des bagues des Warriors. Eh bien... A défaut de réussir ce qui aurait été un petit exploit, "AD" a fini le match sans se blesser, ce qui aurait dû être sa priorité affichée devant les médias.

Les Lakers, nouveau coach et roster modifié obligent, n'ont pas montré grand-chose de convaincant collectivement pour laisser penser que leur niveau est proche de celui des champions en titre cette saison. LeBron James (31 pts, 14 rbds, 8 pds) et Anthony Davis (27 pts, 6 rbds, 4 stls) ont tenté de prendre les choses en main individuellement et par séquences, mais c'était sans surprise trop léger pour réellement inquiéter les Warriors.

Le 3e quart-temps a été une purge totale pour les Purple and Gold, avec des choix de jeu à se taper le crâne contre un mur. Il faut quand même leur reconnaître une certaine combativité sur la fin de match, mais à chaque fois qu'il se sont approchés des 10 points de retard dans le 4e, les Lakers ont pris des dingueries de Stephen Curry et Andrew Wiggins en pleine face.

Voir Curry donner un tour de rein à Anthony Davis pour scorer, puis claquer un 3+1 en l'espace de 15 secondes a quelque chose de décourageant, il faut bien le reconnaître...

Avec 33 points, 7 passes et 4 interceptions, le MVP des Finales 2022 (ça fait quand même plaisir de pouvoir enfin écrire ça pour faire cesser le disrespect) a très bien lancé sa saison. Idem pour Andrew Wiggins (20 pts, 6 rbds, 4 pds), d'une sérénité olympienne lorsqu'il a fallu calmer un peu les ardeurs des gars d'en face avec des shoots bien sentis en 2e mi-temps.

- Draymond Green et Jordan Poole ont partagé le même espace sans s'envoyer des mandales, ce qui est plutôt rassurant. On a eu un doute un moment sur le potentiel de punching ball de Poole, lorsqu'on l'a vu s'accrocher avec son ex-collègue John Toscano-Anderson sur un ballon au sol, mais tout s'est bien terminé...

- Que LeBron se rassure : si les Lakers forcent à trois points toute la saison (10/40 cette nuit) et que personne d'autre que Davis et lui n'a la volonté de mettre régulièrement des paniers, il dépassera Kareem Abdul-Jabbar avant Noël...

- A chaud, on peut déjà se dire que Donte DiVincenzo et JaMychal Green sont d'excellentes recrues tant ils se sont fondus à merveille dans le jeu des Warriors et ont réussi à impacter positivement le match. A chaud, toujours, les premières sorties de Kendrick Nunn, Patrick Beverley et Lonnie Walker sous le maillot des Lakers ont été nettement moins convaincantes...