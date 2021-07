NBA2K22 : la défense à l’honneur et une aventure en mer

Dans la foulée de l'annonce de ses cover athletes (Luka Doncic, Candace Parker, Kevin Durant, Dirk Nowitzki et Kareem Abdul-Jabbar), NBA2K22 commence doucement à dévoiler ses innovations. Comme chaque année, on attend beaucoup du bijou de 2KSports et on peut faire confiance aux équipes en place pour qu'il y a du lourd, pour cette deuxième année où les consoles NextGen seront mises à contribution.

Les développeurs de NBA2K22 ont évoqué cette semaine les grandes lignes de ce qui fera le sel de ce nouvel opus. Ce ne sont que des petites pistes avant le grand déballage de la rentrée, mais c'est toujours intéressant de savoir à quoi s'attendre.

NBA 2K22 : Luka Doncic, Candace Parker et trois légendes sur les superbes couvertures

Le gameplay

Erick Boenisch et Mike Wang, deux des architectes de Visual Concepts, ont insisté sur l'accent mis sur les skills requis et sur la défense. Tout dépendra beaucoup plus des compétences de chaque joueur désormais, avec une part de hasard proche du néant. En défense, particulièrement, NBA2K22 se voudra beaucoup plus réaliste et permettra aux fans de cet art un peu perdu de l'exprimer à pleins tubes.

Le système de contres a été totalement revu et les spécialistes défensifs vont prendre une importance fondamentale dans les rencontres. En attaque, il y aura comme toujours de nouveaux dribbles et de nouveaux moves "signature", pour coller avec la réalité.

La Ville et le Quartier

La Ville (un environnement disponible sur consoles NextGen) et le Quartier (pour les anciennes consoles) ont subi un petit relooking. Le Quartier, notamment, se transformera en... aventure en mer. Il y aura divers événements auxquels participer au cours de l'année en atteignant des destinations diverses et variées comme l'Egypte ou l'Islande (les deux évoquées par les développeurs). La part belle sera laissée à l'exploration et au fun en extérieur, là où le bateau de croisière se sera arrimé.

Pour La Ville, le design et les interactions ont été améliorés. Un nouveau système de quête permet de faire grimper le niveau de son joueur et de se mêler à la toujours très active communauté mondiale de 2K. Il sera notamment plus simple d'affronter des joueurs dans des compétitions en ligne grâce à du matchmaking.

Mais aussi

Un retour fera plaisir aux anciens, celui de la Draft dans le mode My Team. Ce système permet de sélectionner une équipe entière avec une liste de joueurs mise à jouer en continu. L'équipe créée ainsi peut ensuite être utilisée en mode multijoueurs. Au cours de l'année civile, le mode My Team verra arriver de nouveaux événements et challenges.

Dans le monde Ma NBA ou Ma WNBA (sur consoles NextGen), il faudra désormais aussi s'occuper du staff pour que son niveau colle avec celui de vos joueurs.

Plus d'informations détaillées sur le NBA2K22 à la fin de l'été !