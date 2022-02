La tension a rapidement grimpé en NCAA la nuit dernière ! En réalisant une superbe performance, North Dakota State a pris le meilleur sur Oral Roberts (77-59). Mais jusqu'au bout, les Golden Eagles n'ont absolument rien lâché.

Ainsi, malgré un retard important, les joueurs de Paul Mills ont continué de faire des fautes pour stopper le chronomètre dans la dernière minute. Sans surprise, cette attitude a participé à faire monter la pression entre les deux équipes.

Au terme de la partie, la situation a totalement dérapé ! Visiblement, les deux coachs, Mills et son homologue Dave Richman, ont échangé des amabilités. Des provocations, des insultes avant donc une embrouille générale !

Si des coups n'ont visiblement pas été échangés, certains joueurs avaient très envie d'en découdre. Sur les images, on voit notamment le jeune Elijah Lufil totalement déchaîné. Un comportement qui rappelle d'ailleurs celui d'Isaiah Stewart avec LeBron James cette saison.

Et heureusement, ses partenaires ont réussi à le retenir avant qu'il perde totalement le contrôle. Forcément, on attend désormais de connaître les sanctions de la NCAA.

Well…that was quite the scene to end the Bison vs Oral Roberts game… pic.twitter.com/ZgE4MnnBAt

— Justin Swanson (@SwanyND) February 18, 2022