Les résultats de la nuit en NCAA (Sweet Sixteen)

Providence (4) - Kansas (1) : 61-66

Saint Peter's (15) - Purdue (3) : 67-64

North Carolina (8) - UCLA (4) : 73-66

Iowa State (11) - Miami (10) : 56-70

- Un véritable conte de fées ! La nuit dernière, Saint Peter's (#15) a encore une fois créé la sensation en dominant Purdue (#3) dans un match très disputé (67-64). Il s'agit tout simplement d'une performance historique pour les Peacocks ! Jamais une équipe aussi mal classée avait réussi à intégrer l'Elite Eight du Tournoi NCAA.

Alors que Purdue semblait bien parti pour se qualifier, Saint Peter's a adapté sa défense avec une zone 2-3. Les conséquences ? Les 10 premiers tirs à longue distance ratés, 15 ballons perdus et quasiment 5 minutes sans le moindre panier pour les Boilermakers.

Avec le trio Daryl Banks III (14 points), Clarence Rupert (11 points) et Doug Ederg (10 points), les Peacocks rêvent désormais de participer au Final Four...

HISTORY FOR SAINT PETER'S. CELEBRATION TIME FOR THE PEACOCKS. pic.twitter.com/Dv1jzMQ3JX

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2022