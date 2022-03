Tournoi NCAA : Gonzaga et Chet Holmgren à la porte, Duke survit

Gonzaga ne gagnera encore une fois pas cette année, malgré Chet Holmgren. Duke et Paolo Banchero atteignent eux l'Elite Eight du Tournoi NCAA.

Le Sweet Sixteen a débuté cette nuit dans le Tournoi NCAA. L'événement marquant, c'est évidemment l'élimination du finaliste sortant, Gonzaga, et de son top prospect Chet Holmgren, sortis par Arkansas (74-68).

Gêné par les fautes (dont plusieurs très sévère), Holmgren a été limité à 23 minutes de jeu pour 11 points, 14 rebonds et 2 contres. La dimension très physique du jeu des Razorbacks, emmenés par les 21 points de JD Notae a épuisé la troupe de Mark Few, qui s'arrête donc avant l'Elite Eight.

Une autre tête de série #1 est tombée cette nuit. Arizona et Bennedict Mathurin (attendu dans la loterie de la prochaine Draft) n'ont pas assumé leur statut contre Houston (#5), qui a fait étalage de son sang froid, notamment à 3 points dans les moments importants.

Le rêve de Coach K de partir sur un titre est toujours en vie, puisque Duke a disposé de Texas Tech dans un match accroché (78-73) au cours duquel Paolo Banchero a encore été le métronome offensif des Blue Devils : 22 points, 4 passes, 4 rebonds et 3 interceptions à 3/4 à 3 points.

Enfin, l'aventure de Michigan et du Français Moussa Diabaté (7 points, 6 rebonds) s'est arrêtée face à Villanova, toujours en lice pour un troisième titre NCAA en 6 ans. Les 22 points et 7 rebonds de Jermaine Samuels ont pesé dans la balance pour les Wildcats.

La suite du Sweet Sixteen de ce Tournoi NCAA aura lieu la nuit prochaine.

Les résultats du Tournoi NCAA (Sweet Sixteen)

Gonzaga (1) - Arkansas (4) : 68-74

Arizona (1) - Houston (5) : 60-72

Villanova (2) - Michigan (11) : 63-55

Duke (2) - Texas Tech (3) : 78-73

La suite du Sweet Sixteen

Purdue (3) - St Peter's (15)

Kansas (1) - Providence (4)

UCLA (4) - North Carolina (8)

Miami (10) - Iowa State (11)