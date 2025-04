Kevin Durant absent au moins une semaine

L'IRM réalisée hier a confirmé l'entorse de la cheville pour Kevin Durant. Il y a toutefois encore un espoir concernant son retour avant la fin de la saison puisque l'ailier All-Star sera réévalué dans une semaine. En revanche, ça risque d'être compliqué pour les Phoenix Suns qui vont donc jouer trois matches de suite à l'extérieur sans lui, et non des moindres. La franchise de l'Arizona va affronter coup sur coup les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics puis les New York Knicks.

La situation est compliquée pour les Suns, onzièmes à l'Ouest mais toujours à la lutte pour le playin. Ils ont un match de retard sur les Dallas Mavericks. Sauf que sans KD, et avec la dynalique actuelle, il paraît parfois difficile de les imaginer remonter au classement.