Josh Hart bat un record que personne n’avait vu venir

Désormais dans la colonne "record de triple-double sur une saison aux Knicks", il y aura le nom de... Josh Hart. Il a cumulé son 9eme triple-double de la saison contre les Mavericks (16 points, 12 rebonds et 11 passes) et a ainsi effacé Walt Frazier des tablettes. Bon, ça peut faire un peu bizarre et c'est d'époque de compiler des triple-doubles. Mais ça reste mérité et un bel accomplissement pour Hart, un joueur complet, combatif et altruiste. Un sacré rebondeur pour sa taille aussi.